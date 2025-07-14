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《流星花園》F4合體登上BBC報導 重提女主角大S過世惹人鼻酸

F4吳建豪（左起）、周渝民、言承旭、朱孝天睽違12年驚喜合體獻唱《流星雨》。（相信音樂提供）F4吳建豪（左起）、周渝民、言承旭、朱孝天睽違12年驚喜合體獻唱《流星雨》。（相信音樂提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕偶像劇《流星花園》曾紅遍亞洲多個國家，言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天組成的F4合體，近日成為各大社群討論焦點，除了菲律賓、泰國多家媒體報導，也登上BBC新聞。

BBC以「《流星花園》男子團體F4驚喜重聚，讓粉絲興奮不已」為題，報導內容提到：「台灣男子團體F4上週六在五月天台灣演唱會上，為歌迷帶來一場驚喜的重聚，4人演唱《流星雨》，在台北小巨蛋（正確應為大巨蛋）掀起了一股懷舊浪潮，4萬名觀眾中，許多人都跟著一起唱。」內容也談到，2001年的戲劇《流星花園》，讓F4一夜成名，報導中也寫到，《流星花園》女主角徐熙媛，今年2月因流感併發肺炎去世。

F4合體受到國際媒體關注，BBC也報導這則新聞。（翻攝自臉書）F4合體受到國際媒體關注，BBC也報導這則新聞。（翻攝自臉書）

另外BBC報導中也談到，五月天主唱阿信提到花了兩年時間才促成F4合體，期間克服許多困難，另外也引用網友在社交平台X的留言：「我的天啊！謝謝五月天！我的童年又活過來了，再次看到F4的演出真是太瘋狂了！」另有菲律賓策畫音樂活動的工作人員發文：「你已經哭了嗎？因為我們哭了！F4剛剛合體，巡演很快就要開始了吧？我們希望如此！」

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