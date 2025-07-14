比奇堡最資深打工仔！海綿寶寶39歲生日快樂

〔記者傅茗渝／台北報導〕今天（7月14日）是世界最努力的打工仔—海綿寶寶的官方生日！根據動畫設定，他出生於1986年7月14日，今年正式39歲。雖然外表看起來永遠停留在陽光大男孩階段，但根據劇中駕照與身分證資料，他早就是個「熟齡打工族」。

海綿寶寶39歲了還住鳳梨屋、煎蟹堡、陪派大星耍廢。（翻攝自X）

《海綿寶寶》自1999年於美國Nickelodeon頻道首播，至今已播出超過20年，堪稱陪伴無數人長大的經典動畫。角色創作者是已故海洋生物學家Stephen Hillenburg，當年從一本自編教材中的角色「Bob the Sponge」出發，打造出這位永遠充滿活力的海底居民。

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長年為海綿寶寶配音的美國聲優Tom Kenny也曾在訪談中表示：「他從來不會真正變老。那份天真與熱情，是永遠不變的魔法。」他甚至說過：「我打算為海綿寶寶配音到死。」足見他與角色之間的深厚情感。

海綿寶寶生日快樂！39歲還沒升職，但快樂到升天。（翻攝自X）

從動畫、電影、周邊商品到迷因文化，海綿寶寶的影響力早已超越年齡與國界。如今這位永遠不會變老的煎漢堡小天才39歲了，還是用同樣的笑容，教我們怎麼用幽默與愛面對世界。所以，今天請記得大聲對他說一句：「Happy Birthday, SpongeBob！」

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