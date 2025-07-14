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《奔跑吧》拖行男歌手滿身是傷 節目組竟修圖隱瞞

中國男歌手周深上綜藝節目竟被籃球運動員拖行長達11秒。（翻攝自微博）中國男歌手周深上綜藝節目竟被籃球運動員拖行長達11秒。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國綜藝節目《奔跑吧》以分隊競賽方式進行遊戲。空靈歌聲與多變腔調的男歌手周深上節目時，瘦小的他竟遭到同節目其他來賓拖行。身高192公分體重85公斤的籃球運動員郭艾倫竟拖著161公分的周深長達11秒，造成周深渾身是傷，事後節目組第一次播出時，竟然以修圖的方式把周深身上的傷痕「和諧」掉了，引發周深歌迷強烈憤怒。

《奔跑吧》澳門特輯的最終關卡中，成員們分成3隊競賽，遊戲方式則為成員輪番進入八角籠當中，1對1「盲眼撕名牌」，且不分性別、體型，就算彼此生理上存在懸殊差距，也可能被分在同一組對抗。周深靠著靈活身手進入第三輪比賽，卻遇上對遊戲規則不熟悉且身材高大的籃球運動員郭艾倫。

籃球運動員郭艾倫（中）拖著周深（右）走了11秒。（翻攝自微博）籃球運動員郭艾倫（中）拖著周深（右）走了11秒。（翻攝自微博）

由於是「盲眼」競賽，郭艾倫一把抓住周深衣領，硬生生拖著他走了11秒，造成周深頸部紅腫、耳朵周圍出現瘀青，擦傷更是佈滿臉部、膝蓋、手臂，整段遊戲過程堪比驚悚電影。

周深臉部出現明顯瘀傷，播出時竟然消失。（翻攝自微博）周深臉部出現明顯瘀傷，播出時竟然消失。（翻攝自微博）

更誇張的是，明明周深像小雞一樣被郭艾倫拖行造成多處擦傷及瘀青，但製作單位竟然把周深的傷痕用修圖方式處理後播出，郭艾倫事後更說「真的怕弄傷周深」，但已經無法改變周深受傷的事實。

《奔跑吧》第一次播出時，周深臉上的傷痕神秘消失。（翻攝自微博）《奔跑吧》第一次播出時，周深臉上的傷痕神秘消失。（翻攝自微博）

周深粉絲憤怒表示，根據MMA（綜合格鬥）規則，勒頸拖行超過5秒就算違規，應強制停止比賽，更何況這只是一檔闔家收看的綜藝節目，指責製作單位不僅沒有阻止郭艾倫的行為，還放讓他拖著周深11秒，完全不尊重上節目的嘉賓。

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