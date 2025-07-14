晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

F4合體太轟動《流星雨》一天破百萬點擊 言承旭下顎線「不科學」

F4合體熱度不減，《流星雨》已突破百萬點擊。（相信音樂提供）F4合體熱度不減，《流星雨》已突破百萬點擊。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天日前在大巨蛋最終場演唱會完成「不可能的任務」，歷經兩年時間終於把F4言承旭、朱孝天、吳建豪、周渝民齊集舞台上，合體演唱的《流星雨》除了在網路上強力轉發傳播，另外在YouTube頻道也在短短一天內突破100萬次點擊，截至發稿時更已達130萬次，留言區有滿滿的感動留言，都對於這次F4的合體給予對大肯定，歌迷對於4位成員願意重聚都充滿感謝。

《流星雨》迴響相當大，有來自馬來西亞的網友說，雖然原本不是F4粉絲，但看了合體影片卻莫名的感動流淚了，並寫到：「感謝五月天讓F4合體。」也有網友留言，以前對偶像不屑一顧，但這次看到進入大叔年紀的F4，覺得比年輕時的F4更成熟迷人。

網友大讚言承旭的下顎線「太不科學」。（翻攝自微博）網友大讚言承旭的下顎線「太不科學」。（翻攝自微博）

言承旭除了被網友誇讚依舊帥氣，還有不少網友注意到他的下顎線，直呼「太不科學」，認為48歲的言承旭，根本保有18歲的清晰下巴輪廓，大讚F4都把自己保養得很好。目前各地歌迷都開始期待，希望明年F4可以展開25週年巡演。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中