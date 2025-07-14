F4合體太轟動《流星雨》一天破百萬點擊 言承旭下顎線「不科學」

F4合體熱度不減，《流星雨》已突破百萬點擊。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天日前在大巨蛋最終場演唱會完成「不可能的任務」，歷經兩年時間終於把F4言承旭、朱孝天、吳建豪、周渝民齊集舞台上，合體演唱的《流星雨》除了在網路上強力轉發傳播，另外在YouTube頻道也在短短一天內突破100萬次點擊，截至發稿時更已達130萬次，留言區有滿滿的感動留言，都對於這次F4的合體給予對大肯定，歌迷對於4位成員願意重聚都充滿感謝。

《流星雨》迴響相當大，有來自馬來西亞的網友說，雖然原本不是F4粉絲，但看了合體影片卻莫名的感動流淚了，並寫到：「感謝五月天讓F4合體。」也有網友留言，以前對偶像不屑一顧，但這次看到進入大叔年紀的F4，覺得比年輕時的F4更成熟迷人。

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網友大讚言承旭的下顎線「太不科學」。（翻攝自微博）

言承旭除了被網友誇讚依舊帥氣，還有不少網友注意到他的下顎線，直呼「太不科學」，認為48歲的言承旭，根本保有18歲的清晰下巴輪廓，大讚F4都把自己保養得很好。目前各地歌迷都開始期待，希望明年F4可以展開25週年巡演。

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