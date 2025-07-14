Jennie穿搭「五指鞋」掀討論 網友驚：腳底不痛嗎？

Jennie日前在仁川機場亮相。（翻攝自X）

〔記者張宇嫺／台北報導〕南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie一直是許多人心中的時尚潮流指標，近日團體展開「DEADLINE世界巡迴演唱會」，Jennie的日常及機場穿搭也成為粉絲們矚目的焦點之一。其中，Jennie日前現身韓國仁川機場，腳踩一雙造型奇特的鞋子，引起網友熱議。

Jennie腳上奇特設計的鞋子引起討論。（翻攝自X）

Jennie腳上奇特設計的鞋子引起討論。（翻攝自X）

7月11日Jennie現身韓國仁川機場，可見她頭戴棒球帽與墨鏡，身穿紅色內衣外搭一件水藍色花紋背心，下身則搭配棉褲，不過，她穿的鞋子吸引了許多網友的目光，她穿著一雙米白色、粉紅底的「五指鞋」，鞋子非常薄彷彿穿著一雙五指襪，網友也不解留言「感覺像是室內鞋」、「穿這個腳底不會痛嗎」、「感覺是去健身完忘記換鞋」。

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Jennie腳上的鞋子型號被挖出。（翻攝自品牌官網）

這雙奇特的鞋子也被網友挖出，是義大利品牌Vibram推出的五指鞋25SS V-SOUL，售價為149,000韓圜（約台幣3166元）。據悉，這種五根腳趾可以分別放入鞋子的設計，是為了模擬赤腳走路的感覺，號稱能讓雙腳能輕鬆自如地伸展，自然無束地活動，適合用於健身、跑步、瑜珈、野跑、旅行等不同用途。

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