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小哥哥艾理「我弟很猛」網頁掛掉 本人親鬆口13字真相？

網紅小哥哥艾理賣「我弟很猛」被爆出是偽壯陽藥。（翻攝自YouTube）網紅小哥哥艾理賣「我弟很猛」被爆出是偽壯陽藥。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅小哥哥艾理2024年爆出由他擔任監察人的「FANS 17」網站被查出疑有未成年少女私密片，還被比喻為「創意私房2.0」。近日他又涉嫌與3家生物科技公司製造、販售假壯陽藥「我弟很猛」，海削6千萬。目前「我弟很猛」官方網站已經掛了，出現「404」字樣，小哥哥艾理本人也在社群平台鬆口曝光13字，令人玩味不已。

「我弟很猛」官方網站目前連結顯示如圖。（翻攝自我弟很猛官網）「我弟很猛」官方網站目前連結顯示如圖。（翻攝自我弟很猛官網）

小哥哥艾理曾在YouTube影片上推銷「我弟很猛」，標榜是保健食品且能讓男性「重振雄風」，不法獲利高達6千萬元，經過檢調單位訊後，小哥哥艾理以10萬元具保。針對被捲入「賣假壯陽藥」小哥哥艾理稍早在社群平台發聲了。

在社群對話當中，網友嘲諷小哥哥艾理「賣假藥還可以發文喔？」結果竟釣出小哥哥艾理本人回覆：「有沒有一種可能我也是受害者」。據了解，「我弟很猛」內含威而鋼，並非所言保健食品，至於小哥哥艾理是不是受害者，有待司法單位調查真相。

小哥哥艾理反問網友：有沒有一種可能我也是受害者。（紅圈處，翻攝自IG）小哥哥艾理反問網友：有沒有一種可能我也是受害者。（紅圈處，翻攝自IG）

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