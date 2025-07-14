「妙麗」慘了 艾瑪華森違停又超速擬親出庭

因飾演《哈利波特》系列電影「妙麗」一角走紅的好萊塢明星艾瑪華森。（路透）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因飾演《哈利波特》系列電影「妙麗」一角走紅的好萊塢明星艾瑪華森（Emma Watson），在電影裡是個品學兼優的好學生，沒想到近期交通違規成為新聞焦點。她2024年就因超速遭警方罰款，接著又爆出違規停車，許多人都認為她是「交通違規慣犯」。

而近日又被外媒報導，35歲的艾瑪華森於2023年7月31日因車速達每小時38英里（約61公里），超過當地速限30英里（約48公里），被「科技執法」拍到違規。當時艾瑪華森就讀於牛津大學，或許是因為趕著上課所以沒注意到自己超速。

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艾瑪華森被網友嘲笑是「交通違規慣犯」。（法新社）

由於這樁超速案件以電子郵件寄罰單給艾瑪華森，並於2025年3月3日以書面形式承認違規。令人詫異的是，艾瑪華森主動申請親自出庭陳述，案件預計於數日後在海威科姆地方法院開庭審理。

有人認為艾瑪華森親自出庭是準備替自己求情，藉此爭取減輕處分，但截至目前為止艾瑪華森發言人仍未針對此事做出任何回應。

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