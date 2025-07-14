來台3日演唱會圓滿成功 GD搭機返韓帥氣道別

韓流天王「GD」G-DRAGON昨日結束在小巨蛋3天的演唱會，今天晚間搭機返回南韓。（記者朱沛雄攝）

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON昨日結束在小巨蛋3天的演唱會，今天晚間搭機返回南韓，有不少歌迷聚集候機室為他送行，登機前GD雖背對粉絲，但他也特別舉起雙手向大家道別。

韓流天王「GD」G-DRAGON昨日結束在小巨蛋3天的演唱會，今天晚間搭機返回南韓。（記者朱沛雄攝）

有不少歌迷聚集候機室為GD送行。（記者朱沛雄攝）

有不少歌迷聚集候機室為GD送行。（記者朱沛雄攝）

韓流天王「GD」G-DRAGON昨日結束在小巨蛋3天的演唱會，今天晚間搭機返回南韓。（記者朱沛雄攝）

GD晚間穿著黑色米老鼠T恤與黑色長褲搭乘搭韓航空班機返回韓國，他在工作人員的陪同下搭車前往候機室登機，部分旅客看見巨星紛紛拿出手機搶拍，GD點頭或揮手向歌迷致意。上飛機前，GD聽到歌迷用韓語跟他道別，帥氣的舉起雙手向背後的粉絲道別。

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韓流天王「GD」G-DRAGON昨日結束在小巨蛋3天的演唱會，今天晚間搭機返回南韓。（記者朱沛雄攝）

登機前GD雖背對粉絲，但他也特別舉起雙手向大家道別。（記者朱沛雄攝）

登機前GD雖背對粉絲，但他也特別舉起雙手向大家道別。（記者朱沛雄攝）

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