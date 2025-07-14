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47歲林若亞罕見入鏡 梧桐妹家庭聚會照曝光

梧桐妹曬出家庭照，繼母林若亞凍齡美貌成焦點。（翻攝自IG）梧桐妹曬出家庭照，繼母林若亞凍齡美貌成焦點。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕賈靜雯與前夫孫志浩的愛女梧桐妹（Angel），近日在IG限時動態曬出一張家庭聚會合照，除了孫志浩現身，繼母林若亞也一同入鏡，罕見曝光近況。令人驚豔的是，現年47歲的林若亞狀態極佳，皮膚緊緻、氣色紅潤，搭配清爽穿搭，完全看不出歲月痕跡。

照片中可見，一家三口在餐廳開心聚餐，梧桐妹坐在孫志浩身旁，神情自然愉悅，林若亞則從後方探頭入鏡、對鏡頭比出YA手勢，氛圍輕鬆融洽。她當天選穿灰色無袖上衣搭配淺色短褲，打扮簡潔卻難掩凍齡魅力，與青春期的梧桐妹同框毫無違和感。

梧桐妹稱繼母林若亞像姐妹。（翻攝自IG）梧桐妹稱繼母林若亞像姐妹。（翻攝自IG）

賈靜雯與孫志浩在婚後育有梧桐妹，離婚後各自步入新人生。賈靜雯於2015年與演員修杰楷再婚，育有兩名女兒；孫志浩則於2016年與名模林若亞結褵。過去外界對梧桐妹與繼母林若亞之間的互動多抱持好奇態度，近日梧桐妹在直播中鬆口談及兩人關係，笑稱彼此「像好姐妹」。

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