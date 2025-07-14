日本上皇明仁急赴醫院 宮內廳：這裡出問題

日本第125代天皇明仁驅車前往東京大學附屬醫院。（美聯社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本第125代天皇明仁（年號：平成）今（14）住進位於東京都文京區的東京大學附屬醫院，日本宮內廳表示：此次入院原因為心肌缺血問題，亦將開始服用新的口服藥物。雖然目前明仁的心肌缺血並無症狀，但因他有多種心臟疾病，且高齡91歲，故行動相當謹慎。

日本《朝日新聞》報導，上皇明仁於今日下午3時30分左右，搭車抵達東京大學附屬醫院，上皇后美智子亦陪同前往。宮內廳指出，明仁在2022年即被診斷出右心衰竭，今年5月住院檢查，發現心臟在一定程度以上有著運動超出負荷血液即無法充分流往心肌的「無症狀性心肌缺血」。之後也嚴格限制水分攝取、避免過度運動，並同時加上藥物治療。

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日本上皇明仁（右）及上皇后美智子。（美聯社）

因病情未見改善，故此次前往醫院決定追加口服藥物，由於此次使用藥物可能引起心律不整，為慎重起見決定住院，在監測心電圖狀況下調整用藥劑量。

2017年日本內閣依據「關於減輕天皇公務負擔等有識之士會議」報告，在不修改《皇室典範》情形下，提出適用於明仁「在世退位」特別法，經通過後，同年12月1日的皇室會議商討後，決定明仁於2019年4月30日「在世退位」，改稱為「上皇」，美智子皇后改稱為「上皇后」，德仁親王於5月1日即位，年號正式從平成過渡到令和。

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