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娛樂 最新消息

2025大罷免倒數 Taiwan Action 16支影片堅定罷免行動

由數百位影視界人士參與的「Taiwan Action公民罷免影片計畫」已推出16支影片。（合成照）由數百位影視界人士參與的「Taiwan Action公民罷免影片計畫」已推出16支影片。（合成照）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025大罷免首波成案的25件罷免案將於7月26日進行投開票。由數百位影視界人士參與的「Taiwan Action公民罷免影片計畫」罕見由影視人自主發起、跨類型創作的公民行動，每支短片都緊扣當代政策議題，以生活化切入加深共鳴。內容涵蓋預算刪凍、租金補貼、社福權益、性別議題、居住保障、長照議題等主流議題，也連結日常生活場景（理髮院、家中媽媽），讓「罷免」不再冷冰冰，而是貼近你我生活的選擇。

從3月13日上架第一篇《倒垃圾篇》至今《阿公餵食秀》已拍了16部影片，導演群橫跨楊力州、陳世杰、朱詩鈺、陳文彬、黃信堯、易智言、王小棣、葉天倫、楊雅喆等，影片呈現去中心化、對事不對人的價值訴求。

現今大罷免投票接近倒數十天，從第一階的理性喚醒、第二階的民生話題聚焦、到第三階的生活場景貼近，Taiwan Action 16支短片不僅在網路引發話題，還激起政治與媒體的高度關注，形成一股文化與政治交錯的聲浪。

以下是16支影片的重點整理與影片連結，讓選民可以重新感受導演們的訴求，堅定罷免不適任的立委的行動。

公民1號 《倒垃圾篇》 2025/3/13 導演：盧建彰

以「倒垃圾」比喻清除不適任立委，提醒民眾必須付出實際行動才能除舊布新：「年都過完了，垃圾還不倒掉嗎？」；盧建彰表示：「民意代表若無法代表民意，就是失格，就不該在那位置上。人民高於政黨，人民是主人。歷史告訴我們，你不處理問題，問題會處理你。」

公民2號 《每日一字篇2025/3/19 導演：朱詩鈺

文字宣傳，強化每日關注罷免的重要性提醒民眾填二階連署書「字要寫清楚」，並以「國」為例，這個字若沒寫好，「很多東西會跑進來」，諷刺喜劇的風格，充分展現民間霸團旺盛的創意與生命力，將罷免行動打造成一場繽紛多彩的嘉年華。

公民3號 《每日一字倒數計時篇 2025/3/27 導演：朱詩鈺

倒數方式提醒罷免期限迫近，喚起時限意識。「每日一字：倒數計時篇」改走驚悚片風格。導演朱詩鈺表示，想告訴身旁的朋友，「一個被削弱的台灣，離戰爭只會更近；這場戰爭，早就開始了。這次，敵人不只在海的另一端。」

公民4號 《他們愛的不是你 2025/4/2 導演：楊力州

紀錄片型態，藉藍營後代視角，號召中間選民反思「不是為你」的政治指控，本片取材自作家丘美珍的同名詩作，並由她親自獻聲，道出她身為藍營後代，發現國民黨從反共轉為親共的心路歷程。

公民5號 《長照不能凍篇2025/4/9 導演：陳世杰

關注長照預算，被凍結對高齡族群造成的生活困境，金鐘獎最佳編劇陳世杰，與台北電影獎最佳攝影周以文攜手合作，以短短37秒的影片，在冷靜中直指長照福利在修法後將面臨的可怕後果，不需任何驚悚特效卻讓人不寒而慄。

公民6號 《電蚊拍篇2025/4/16 導演：陳文彬

希望透過一支壞掉的電蚊拍告訴大家：「東西壞掉可以退，壞掉的立委當然也可以！」以「電蚊拍」隱喻撲滅議題（或人）並不解決問題，引導覺醒，提醒大家趕快在期限內付諸行動。

公民7號 《安太歲篇2025/4/22 導演：陳文彬

因為立法院的風吹草動影響著每個人的生計，影片用民間信仰「安太歲」隱喻政治信任與選擇的重要，提醒民眾趁現在還來得及，只要用你的簽名就能為台灣趨吉避凶安太歲。只有全民簽下連署書，把立法院那些妖魔鬼怪通通請出去。

公民8號 《點掉壞痣篇2025/4/25 導演：黃信堯

透過布袋戲搭配逗趣劇情以及台語對話，比喻移除政治「痣」才不會帶來禍端，引發輿論關注，讓網友看完除了表示很好笑，也迅速掌握連署罷免要注意的重點。

公民9號 《租金補貼篇2025/4/28 導演：易智言

聚焦房市與租屋補貼議題，補丁式政策未根本解決問題，冷靜呈現立委刪凍預算對弱勢青年造成的實質影響。當廟堂之上的立委不知民間疾苦地大筆一揮，傷害的卻是升斗小民不知如何過下去的明天。

公民10號 《台灣女人篇2025/4/30 導演：朱詩倩

透過志工的母親與兒子，讓觀眾聽到了最讓人動容的心聲：正是為了保護自己最親密的家人，才讓這些女性志工不畏強權挺身而出，以她們一點一滴的行動，守護我們共同的母親：台灣。影片強調女性角度與參政支持的重要性，情感與群體訴求並重。

公民11號 《做功課篇2025/5/2 導演：王小棣

以孩子呼喚「做功課」類比公民應履行罷免前功課禮儀責任，透過片中男孩聲淚俱下，要父親為大罷免做功課的言語，喊話人們應關心政治，不要被假議題牽著走，理性判斷。

公民12號《超人媽媽篇》 2025/5/4導演：葉天倫

從媽媽角色切入家庭教育與社會責任, 導演葉天倫：她們的溫柔與堅定「是台灣往前走的重要力量」, 這些媽媽們的訴求，全都圍繞在「為下一代著想」，不論是兒女、孫兒，都是為了下一代在努力。

公民13號 《顧好器官篇》2025/5/5 導演：陳文彬

影片從寫實開始卻以驚悚結束，用虛構的情境提醒民眾若是無法及時完成二階連署，這些惡夢般的劇情都將成真，提醒民眾把握二階罷免連署最後一哩路，才能顧好自己體內的器官。

公民14號 《滾出我的理髮院篇》 2025/6/24導演：陳世杰

大罷免進入三階，影片以理髮院為場景，表現「滾出」意象，強烈點名政治人物不受庇護與責任在民，提醒民眾才不要被渣男渣女的花言巧語繼續矇騙，7月26日就是的分手紀念日，出門投下「同意罷免票」！

公民15號 上溫柔的所在MV  2025/7/7演唱：拍謝少年

在楊力州邀請下，拍謝少年為這次台灣劃時代的公民行動留下傳唱後代的代表歌曲《上溫柔的所在》把島嶼的記憶轉化為溫柔堅定的聲音，紀錄這些追求自由的靈魂，選擇正面迎戰鄰國的侵略與通敵者的傲慢。

公民16號 《阿公餵食秀篇》 2025/7/11 導演：楊雅喆

隨著大罷免投票時間愈來愈近，更多民眾開始願意表態立場，挺罷、反罷兩方激烈交鋒，影片盼藉「回來吃飯」化解家人間政治分歧，希望透過影片中祖孫對話，提醒台灣人政治立場再怎麼分裂，家人還是家人。

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