苗可麗餓虎撲羊驚呆鮮肉！認了最怕親密戲

〔記者傅茗渝／台北報導〕由苗可麗與陳孟賢聯手主持的三立台灣台談話節目《阿姐萬歲》，今晚10點30分播出主題為 〈叫我談感情，不如被呼巴掌〉 的精彩內容。本集邀請BL劇集《靈魂約定》主要演員：來自香港的CP范麒智Kenji、王智騫Martin、「原子少年」洪暐、李定，以及八點女星張家瑋與楊佩潔同台，暢聊愛情與拍戲時的情感挑戰。

《靈魂約定》男男CP范麒智、王智騫現場即興調情，笑果十足。（三立提供）

苗可麗以精湛演技屢獲金鐘肯定，卻自曝最怕演感情戲與親密戲。她笑說：「感情戲不是人人都會演，我就很怕！」陳孟賢則調侃：「妳不是早就是小菜一碟嗎？可以親吻不是很好嗎？」引來苗可麗爆笑回擊：「這種話就是門外漢才會說，真正的難是要演到真假交織、虛實難分！」

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本集錄影現場可說是粉紅泡泡炸裂，四位「小鮮肉」演員一登場就讓苗可麗笑說空氣中都瀰漫戀愛氛圍。由於范麒智Kenji與王智騫Martin在《靈魂約定》中飾演一對男男戀人，陳孟賢特別出題，請兩人即興演出「調情金句」橋段。兩人雖然可愛呆萌，卻笑果十足：范麒智Kenji開場出題「來猜拳吧，但你只能出拳頭，因為——你是我的全部。」（拳布=全部）讓一臉問號的王智騫Martin傻愣當場，全場爆笑。

接著換張家瑋與楊佩潔示範「女女戀」，演出果然比男生放得開許多，但仍難逃苗可麗吐槽：「慾望來的時候，誰還會說那麼多話啦！」她更親自示範「姊弟戀」，點名李定上場對戲，一開場就霸氣下指令：「不要廢話，直接來！」場面像極了餓虎撲羊，讓現場尖叫聲不斷。而王智騫分享拍攝《靈魂約定》時首次遇到「霸王硬上弓」的劇情，坦言自己毫無經驗，彩排還沒感覺，正式拍攝時被對方撲倒，突然出現莫名恐懼感。陳孟賢調侃問：「你該不會是很開心吧？」

苗可麗霸氣出招，李定瞬間變小綿羊。（三立提供）

李定則分享自己拍攝首日的壓力經驗：「第一天拍完導演說隔天要補拍一場戲，晚上8點才拿到劇本，結果三頁台詞，我想乾脆別睡了！」沒想到話還沒說完就被苗可麗吐槽：「三頁？我拍戲最多20頁起跳，還可能是拍前10分鐘才拿到熱騰騰的劇本！」讓李定驚訝到嘴巴合不起來。這集節目讓新生代演員們與八點檔資深女演員正面交鋒，也上了一堂「什麼叫豁出去演戲」的震撼教育課，精彩互動絕對讓觀眾大呼過癮。

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