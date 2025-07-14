國分太一闖禍TOKIO解散 《鐵腕DASH》調職傳聞不斷

松岡昌宏（左起）、城島茂、國分太一共組的「TOKIO」成軍31年正式劃下句點。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前「國民男團」TOKIO成員國分太一因多次違紀，遭日本電視台踢出熱門綜藝節目《鐵腕DASH》，更害得成軍31年的TOKIO宣布解散。由於《鐵腕DASH》採用與其他單位合作方式進行節目，國分太一的離開也代表多項與他有關的單元也隨之走入歷史，更讓《鐵腕DASH》工作人員內部混亂、人心惶惶，擔心自己會不會隨著單元消失而被調職或者遣散。

國分太一多次違紀被日本電視台踢出《鐵腕DASH》節目。（翻攝自X）

原定於20日播出的《零日圓食堂》，是從日本全國各地收集無法運輸或被丟棄的食材，以創意、靈感進行「再創造」，經過料理和烹調後，將垃圾變黃金的人氣單元。該單元播出夏季採訪茨城縣畫面時，刪除國分太一畫面，僅留下SUPER EIGHT的橫山裕、timelesz的松島聰、SixTONES的森本慎太郎3人，讓觀眾訝異的是，前TOKIO成員城島茂、松岡昌宏的畫面也一併刪除。

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《鐵腕DASH》原由TOKIO其他成員替代參與單元演出，（左起）藤原丈一郎、城島茂、森本慎太郎。

網友在社群平台X上表示，「TOKIO終於從《零日圓食堂》消失了」、「沒有TOKIO的《零日圓食堂》要來了…時代變了」。雖然TOKIO解散後《鐵腕DASH》節目仍會持續播出，但TOKIO成員的人氣單元全都消失了。

隨著TOKIO解散，《鐵腕DASH》也面臨極大衝擊。（翻攝自X）

《鐵腕DASH》從1995年就與TOKIO全員共同演出，國分太一出事之後，節目狀況出現變化，雖然後輩藝人能有更多曝光的機會，但是國分太一身為《零日圓食堂》的主要成員，離開後，原本由TOKIO其他成員代替，如今TOKIO也解散了，必定會出現斷層。

TOKIO目前解散已經2週，對於《鐵腕DASH》的影響也愈來愈明顯，節目工作人員有些被調職，眼看《鐵腕DASH》即將在今年11月迎來30週年紀念，此時人員的變化也使得節目看來正處於重要的「轉捩點」。

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