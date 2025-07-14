陳零九無預警刪光IG疑退圈 經紀公司回應這樣說

陳零九刪光IG所有文章僅剩一篇道歉文，並退追所有好友。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「五堅情」成員陳零九日前捲入閃兵風波，重創演藝形象，團體也隨之宣布休團。近日有粉絲發現陳零九刪光自己社群媒體IG的發文，只留下一篇道歉文，同時也退追所有人，讓粉絲擔心他是否準備退出演藝圈？對此，陳零九所屬經紀公司今（14）日出面回應。

根據《三立新聞》報導，陳零九所屬的種子音樂回應，「我們尊重零九的想法，由衷感謝大家的關心，目前在沒有新的聲明，我們會尊重零九的想法，並依照他先前所發的聲明為準。」

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五堅情團員：小賴（左起）、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

陳零九不知為何近日突然大動作猛退追蹤，還不斷發出倒數文章，粉絲鼓勵他一切都可以「從零開始」，但他卻沒有回應。甚至就連他成名代表團「五堅情」也退追蹤，讓人擔心他現在的心情和狀況。「五堅情」其他4名團員邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉、「小賴」賴晏駒則仍維持對陳零九的追蹤。

陳零九IG現況。（翻攝自IG）

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