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Melody告白「把你當避風港」 沈玉琳急打槍讓她翻白眼

Melody（左）最後一次主持《11點熱吵店》難掩悲傷情緒，沈玉琳謝謝搭檔5年的合作。（TVBS提供）Melody（左）最後一次主持《11點熱吵店》難掩悲傷情緒，沈玉琳謝謝搭檔5年的合作。（TVBS提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕Melody在《11點熱吵店》的5年主持里程日前完美落幕，她顧及孩子就學，忍痛卸下主持棒。許多觀眾、粉絲以為她就此定居海外，但Melody特別強調：「我還是會住在台北，會和大家見面。」

錄最後一集當天，Melody在電梯口會合沈玉琳，對他暖心感謝：「謝謝你站在我前面，像我的避風港一樣。」沈玉琳逮到機會調侃她：「避風港比較適用男女感情上面！」讓Melody苦笑翻了白眼。

Melody（左）和沈玉琳在節目照片牆前感性擁抱。（TVBS提供）Melody（左）和沈玉琳在節目照片牆前感性擁抱。（TVBS提供）

節目工作人員貼心製作巨幅Melody節目照片牆，捕捉Melody變魔術、大笑、入圍金鐘獎穿搭等瞬間。馬力歐特別致謝她總能以女性角度，在節目上給他意見，改變他對家庭的看法，「妳展現無比的深度，妳的話我聽進去了，我用妳的建議去疼愛他們。」一席真性情發表，讓Melody忍不住拭淚。

Melody節目中數度拭淚。（TVBS提供）Melody節目中數度拭淚。（TVBS提供）

照片牆每個定格都讓Melody回憶再三，唯獨她錄製鬼故事單元，每集都被嚇到花容失色，甚至尖叫飆淚嚇到逃離攝影棚，而手中用來安撫的艾草，也從暖暖包一路換成抱枕大小。Melody沒好氣指著沈玉琳，苦笑說：「你每次裝鬼嚇我，我晚上都嚇得不敢睡覺，還去找氣功師父調理身體！」沈玉琳身為荒謬大師，Melody在旁5年下來，竟也增進不少耍嘴皮子的功力，還笑虧她這5年就是學壞的過程，Melody則頻頻點頭附和。

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