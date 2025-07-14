台韓天王合體！周杰倫豪宅會GD 網驚呼：最難搶票組合出現

〔記者陳慧玲／台北報導〕這幾天演藝圈有許多驚喜大事，除了五月天促成F4合體，同樣剛忙完演唱會的「周董」周杰倫和韓國天王「GD」G-DRAGON也碰面了，網友驚呼太酷了，也直喊：「最難搶票組合出現！」

周杰倫（左）和GD開心聚會。（翻攝自IG）

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

昨晚GD剛忙完小巨蛋3場演唱會，周董也有送花籃到後台，花牌寫上「GOOD SHOW！」今晚周董分享兩人合照，笑說：「我們的溝通語言就是藝術和酒。」周董邀請GD到他的豪宅作客，欣賞他收藏的畫作，也小酌美酒。

請繼續往下閱讀...

過去周董和GD就曾有些交集，周董曾穿過GD和運動品牌的聯名鞋，另外兩人也曾在巴黎時裝周見面合影，這次GD在小巨蛋開唱期間，周董正在廈門突破他「嘉年華」100場巡演，昨晚GD慶功，場外還湧來上千粉絲，今天周董則邀他到豪宅聚會，開心互動。

周杰倫（右）邀請GD到豪宅作客。（翻攝自IG）

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

由於周董和GD都是演唱會門票超難搶等級的天王，因此看到台韓兩位天王同框，網友相當驚喜，還有網友直言：「永遠搶不到票的兩位！」有傳言周董和GD極有可能夢幻合作推出單曲，今天在社群留言區也有網友一再敲碗：「一起出新歌吧！」

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法