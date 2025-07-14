「行走的CD」林俊傑驚傳心臟有問題 醫警告：危險

「JJ」林俊傑坦言罹患心臟病，每天都需要服用藥物控制。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「JJ」林俊傑昨（13）晚在北京鳥巢演唱會上，坦言罹患心臟病，每天都需要服用藥物控制，讓歌迷大感心疼。林俊傑歌迷也回想到他在台上唱到一半突然疼痛到身體站不直、抱著肚子表情扭曲，且這段時間手上都戴著黑色的手環，疑似實時監測心臟狀況。對此心臟血管科醫師提醒，心臟病在台灣長年位列國內十大死因前茅，如出現徵兆應謹慎以對。

林俊傑看似身體非常不舒服，彎著身體。（翻攝自小紅書）

有人翻找出影片，發現林俊傑表示自己是心臟疾病，但在台上人不舒服的時候，總是抱著腹部。原因為心臟所在的胸腔離腹部很近，因此有時候未必是心臟位置疼痛，而是胸腹之間感到不適。

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林俊傑公司雖已發出聲明，感謝大家關心，並透露「一直有在定期給醫生檢查，巡演結束就會安排更多休息時間，把手邊的工作完成，就可以好好養身體」。從公司回應很難明確指出林俊傑心臟到底發生哪類型疾病，但因需要長期服藥，故可排除「偶發心律不整」。

林俊傑所屬公司表示：一直有在定期給醫生檢查，巡演結束就會安排更多休息時間。（翻攝自臉書）

心臟病除了胸悶、胸痛之外，也會引起喘、腳水腫，這些徵兆都容易被忽略，倘若原本輕鬆的散步變得容易喘，加上胸悶、胸痛、咳嗽變多、腳部水腫，就要小心可能是心臟病早期徵兆。尤其是40歲以上男性，像林俊傑現在44歲，能夠早點發現對於治療有很大幫助，可掌握最佳就醫時間。

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