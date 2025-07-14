GD有夠壞！台北場抓包粉絲鏡頭開反 爆笑模仿畫面曝光

粉絲鏡頭開錯邊，被GD發現。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「GD」權志龍今天（14日）在YouTube上分享，台北場有一個粉絲手機鏡頭轉錯邊，所以根本就沒拍到他，讓GD本人笑到不行，粉絲也笑說「GD有夠壞」。

GD模仿台粉的激動表情。（翻攝自YouTube）

GD昨天結束在台北小巨蛋的3天演出，沒想到最令他印象深刻的竟是粉絲的糗事，原來他在演唱會尾聲下台與粉絲近距離互動，期間他發現一個粉絲手機鏡頭開錯邊，卻以為成功拍到了GD本人，興奮不已。GD看到這一幕，也忍不住噴笑，還故意叫身旁的工作人員一起來看，事後還在後台模仿起這位粉絲的激動動作，「如果要這樣拍的話，你一定要先確認好，我走過去的時候，一直比她的手機，結果她更興奮了，但看到這樣的狀況，我也想拍一下了。」

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女網友現身回應GD。（翻攝自小紅書）

事後這名女粉絲發文，曬出與GD的合影，表示「？？？權志龍你有事嗎，突然微信炸了，我大概冷靜一個小時，害羞大於高興，算了，娛樂到大家讓權志龍笑的這麼開心，我也滿足了。」粉絲進一步指出，「我就是不知道我開反了，我以為他給我飯撒我才會笑得很開心啊，壞哥哥，我要改名了，被權志龍模仿的女人。」

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