晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

GD有夠壞！台北場抓包粉絲鏡頭開反 爆笑模仿畫面曝光

粉絲鏡頭開錯邊，被GD發現。（翻攝自YouTube）粉絲鏡頭開錯邊，被GD發現。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「GD」權志龍今天（14日）在YouTube上分享，台北場有一個粉絲手機鏡頭轉錯邊，所以根本就沒拍到他，讓GD本人笑到不行，粉絲也笑說「GD有夠壞」。

GD模仿台粉的激動表情。（翻攝自YouTube）GD模仿台粉的激動表情。（翻攝自YouTube）

GD昨天結束在台北小巨蛋的3天演出，沒想到最令他印象深刻的竟是粉絲的糗事，原來他在演唱會尾聲下台與粉絲近距離互動，期間他發現一個粉絲手機鏡頭開錯邊，卻以為成功拍到了GD本人，興奮不已。GD看到這一幕，也忍不住噴笑，還故意叫身旁的工作人員一起來看，事後還在後台模仿起這位粉絲的激動動作，「如果要這樣拍的話，你一定要先確認好，我走過去的時候，一直比她的手機，結果她更興奮了，但看到這樣的狀況，我也想拍一下了。」

女網友現身回應GD。（翻攝自小紅書）女網友現身回應GD。（翻攝自小紅書）

事後這名女粉絲發文，曬出與GD的合影，表示「？？？權志龍你有事嗎，突然微信炸了，我大概冷靜一個小時，害羞大於高興，算了，娛樂到大家讓權志龍笑的這麼開心，我也滿足了。」粉絲進一步指出，「我就是不知道我開反了，我以為他給我飯撒我才會笑得很開心啊，壞哥哥，我要改名了，被權志龍模仿的女人。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中