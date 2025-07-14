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米可白13歲愛犬錢錢癌逝 心碎告別「謝謝你選我當媽媽」

米可白的愛犬「錢錢」罹患胃癌病逝。（翻攝自臉書）米可白的愛犬「錢錢」罹患胃癌病逝。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白的13歲愛犬「錢錢」罹患胃癌，月初在她的懷中安詳離世，讓她心碎不已。她用淚水送錢錢「畢業」，哀傷親吻錢錢，盼望未來「母女」再相見，今（14日）在臉書曝光「毛孩寫真」，心痛寫道：「這世界上，再也沒有第二個你了。」

米可白以「錢錢的懷念」為題，回憶與毛孩的相處的點滴，她寫道：「當我和你相遇的那一天，我心裡就悄悄種下了一顆悲傷的種子。明知道生命有限，卻還是忍不住想全心全意地守著你。」她原以為能與錢錢一起走更久，無奈命運太過倉促、病魔來得太快，「我們一起努力過，灌食、照顧、抽氣、點滴，我看著你撐住每一回難關，像一個不肯放手的小勇士」。

米可白的愛犬「錢錢」罹患胃癌病逝。（翻攝自臉書）米可白的愛犬「錢錢」罹患胃癌病逝。（翻攝自臉書）

時間回到7月2日，米可白親眼目送錢錢睜著眼睛離開，「我知道，那不是驚恐，也不是遺憾。那是你想把我的模樣，好好地刻進心裡，哪怕下一輩子忘記了自己，也不要忘記我是誰」，她明白與錢錢相遇的那一刻起，就註定要經歷一次靈魂裂開的痛，「但我不後悔，我從來不後悔。因為你教會了我，什麼是無條件的信任、什麼是不用語言也能深刻理解的陪伴

米可白發文想念月初病逝的毛孩「錢錢」。（翻攝自臉書）米可白發文想念月初病逝的毛孩「錢錢」。（翻攝自臉書）

米可白感慨，在這個世界上，永遠不會有第二個錢錢。她表示會用餘生的每一份想念，溫柔的把錢錢留在心中，最後深情喊話已離世的毛孩：「謝謝你選擇我當媽媽，下輩子記得來找我。永遠愛你的媽咪。」

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