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娛樂 最新消息

你能找到多少？櫻井翔新劇藏「嵐」彩蛋 《占領電視台》掀尋寶潮

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由「嵐」成員櫻井翔主演的「占領系列」，繼《占領大醫院》、《占領新機場》後，第三部《占領電視台》於日前開播，由櫻井飾演的熱血刑警武藏三郎，與戴著神秘妖怪面具的武裝集團「妖」展開驚心動魄的對決。

《占領電視台》首集關於櫻井翔的彩蛋滿滿，讓粉絲樂翻。（KKTV提供）《占領電視台》首集關於櫻井翔的彩蛋滿滿，讓粉絲樂翻。（KKTV提供）

《占領電視台》首集播出後立即掀起熱議，劇中更藏有多處與「嵐」相關的彩蛋，包括代表嵐出道日的車牌號碼、他主持節目的布景、甚至連2009年演出的《The Quiz Show》海報都現身螢幕，引發粉絲瘋狂尋寶，直呼「製作團隊太用心！」

《占領電視台》戴著神秘妖怪面具的武裝集團「妖」將與櫻井翔展開激對決。（KKTV提供）《占領電視台》戴著神秘妖怪面具的武裝集團「妖」將與櫻井翔展開激對決。（KKTV提供）

這是「占領系列」首次在炎夏開播，櫻井翔在製作發表會上苦笑說：「每天看天氣預報都會忍不住說『真的假的？』，一邊和酷暑奮戰。」面對這次登場的妖怪面具武裝集團，他笑說原本以為前兩部的「鬼」與「十二生肖」已經把能用的面具題材用完，「妖」的設定讓他大感意外：「我原本還猜會不會是星座系列，結果是妖怪，完全出乎意料！」由於場景設定在電視台，許多場景都在台內實地拍攝，他也分享拍攝趣聞：「我們的準備區剛好在體育部門的樓層，我平常也主持體育節目，所以那邊有不少認識的工作人員。穿著戲服經過還被打招呼，我怕劇情曝光，只好裝作沒聽見，有點尷尬呢。」

《占領電視台》比嘉愛未回歸飾演櫻井翔之妻，再度成為人質。（KKTV提供）《占領電視台》比嘉愛未回歸飾演櫻井翔之妻，再度成為人質。（KKTV提供）

《占領電視台》除了比嘉愛未、膳任（Sonim）、瀧內公美、GUNPEE等熟面孔回歸外，第三部也加入新卡司戶次重幸，飾演電視台報導節目製作人奄美大智。比嘉愛未開玩笑說：「我已經連續三年當人質，這設定真的沒聽過，還得裝作每次都很新鮮，很難耶！」戶次則透露拍攝現場保密措施嚴密，自己曾不小心在現場叫出面具演員的名字，因此被導演小聲糾正，哭笑不得地說：「早點跟我說這裡的規矩嘛！」櫻井翔也補充：「每個演員都很敏感，不知道誰知道多少資訊，就像一場情報戰，也讓拍攝更有趣。」

《占領電視台》菊池風磨再度飾演「青鬼」，首集意外現身。（KKTV提供）《占領電視台》菊池風磨再度飾演「青鬼」，首集意外現身。（KKTV提供）

回歸本作的還有人氣成員菊池風磨，他再度飾演「青鬼」大和耕一，於首集中意外現身，並將一份神秘檔案交給警察伊吹，為整體懸疑氣氛增添壓迫感。儘管出場時間不長，卻牽動整體劇情發展，粉絲紛紛留言：「風磨的氣場還是一出現就讓人緊張起來」「他到底會不會再出手？太期待青鬼的動向！」《占領電視台》於KKTV每週日跟播中。

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