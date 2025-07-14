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「老濕姬」改當上班族3年近況曝 自學12技能還寫網頁程式碼

米砂於2023年轉換跑道，改當上班族。（翻攝自IG）米砂於2023年轉換跑道，改當上班族。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber米砂昔日自稱「老濕姬」，頻道擁有97萬訂閱人數，升格人妻後改當上班族，於2023年宣布「不做網紅了」，但仍經常在社群分享生活，近日就透露自己轉職3年的近況，習得一身技能的她，瞬間引起討論。

米砂分享近況。（翻攝自IG）米砂分享近況。（翻攝自IG）

米砂昨（13）在IG限時動態透露，自己目前正積極自架電商網站，坦言光是除錯跟修改就耗費許多時間，讓她崩潰直呼，「這個改了就要檢查另外一個，我眼睛快瞎了+腦袋燒壞。」所幸經過一番努力，終於成功上架自己設計的訂閱插件，讓她收穫滿滿成就感。

米砂自學多種技能。（翻攝自IG）米砂自學多種技能。（翻攝自IG）

米砂也笑稱自己是「技能樹亂點的人」，涉獵範圍廣泛，包含繪畫、後製、主持、辦活動、Sketchup、Excel巨集等12項技能，還自學串接金流功能，她自豪表示，「不知道在得意什麼，不過我只自學1個月不到，姑且還是可以得意的。」

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