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網紅小哥哥艾理「我弟很猛」是假藥 吃了沒感覺狂賺6千萬

小哥哥艾理在YouTube拍影片，推銷偽壯陽藥「我弟很猛」。（翻攝自YouTube）小哥哥艾理在YouTube拍影片，推銷偽壯陽藥「我弟很猛」。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅小哥哥艾理2024年才捲入fans17賣未成年私密片，賺的錢拿來付房子頭期款，近日又出事，橋頭地檢署與高雄市警察局聯手出擊，偵破橫跨生技公司、網紅小哥哥艾理涉嫌製造、販賣假壯陽藥。這款疑似假壯陽藥的產品取名為「我弟很猛」，號稱媲美坊間壯陽產品並於網路平台販售，現被查出是假藥，不法獲利高達6千萬元，小哥哥艾理訊後以10萬具保。

小哥哥艾理在YouTube拍影片推銷偽壯陽藥「我弟很猛」。（翻攝自YouTube）小哥哥艾理在YouTube拍影片推銷偽壯陽藥「我弟很猛」。（翻攝自YouTube）

小哥哥艾理在網路上與3家生物科技公司涉嫌製造、販賣假壯陽藥，且強調服用後「立刻見效」，實際上則是內含威而鋼的假藥，至今銷售逾14萬盒，其中2家生物科技公司負責人已遭羈押禁見，小哥哥艾理雖交保，但黑歷史又添一樁。

小哥哥艾理曾在YouTube拍片對外宣稱這項產品是「保健食品」，號稱堪比壯陽產品，男星只要熬夜、抽菸、喝酒或者床上戰鬥力不夠，服用「我弟很猛」之後可讓女伴感受度大幅提升。小哥哥艾理更多次強調，「我弟很猛」是食品而非藥品，企圖讓消費者認為可以安心食用。

網紅「小哥哥艾理」又出事，這次是涉嫌賣假壯陽藥。（翻攝自臉書）網紅「小哥哥艾理」又出事，這次是涉嫌賣假壯陽藥。（翻攝自臉書）

網友聽聞消息後，在網路上怒罵小哥哥艾理，「賣假藥傷人肝腎你TM都不會覺得心裡不安阿（啊）？」更提醒心血管疾病患者在服用「我弟很猛」之後，併用高血壓用藥，有致生命危險可能性，請曾經購買的民眾盡速停用。

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