跟炭治郎一樣！《鬼滅》聲優「家人接連離世」悲慘身世曝

花江夏樹擔任《鬼滅之刃》炭治郎的聲優，沒想到身世也雷同。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》即將上映，擔任炭治郎配音的聲優花江夏樹，最近上節目罕見透露自己的經歷，父母接連去世，連祖母也離世，與炭治郎父母雙亡的背景頗為相似。

花江夏樹現年34歲，他在2016年宣布結婚，雙胞胎女兒則在2020年出生，花江夏樹也不時地在個人社群分享育兒點滴，實在有夠幸福。不過最近他上節目《突然ですが占ってもいいですか？》卻坦言自己在年輕時就失去父母的故事。

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花江夏樹表示：「我大概在18、19歲的時候，媽媽就過世了，到了20、21歲左右，正要開始工作的時候，爸爸也過世了。」接著與他一起生活的祖母，也在那一兩年後去世，「那段時間對我來說，真的是在人生的谷底。」不過花江夏樹化悲傷為力量，表示正因為當時有那樣的心情，現在也能運用在工作上，「我想這或許就是我從雙親那得到的最後禮物，我抱持著這樣的感受在做聲優這份工作。」

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8月即將在台上映。（翻攝自X）

痛苦的經歷卻成為演技上的養分，花江夏樹表示，自己在演出悲傷的場景時，很快就能夠哭出來，只要想到那樣的瞬間，眼淚就會掉下來，「我現在已經能很正面看待這件事情，要說是不是完全克服了，我不敢這麼說。」《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》將於8月8日在台灣上映。

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