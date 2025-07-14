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21歲女大生輟學改當AV女優 「驚人收入」負擔父母醫療費

史凱勒放棄學業，轉戰AV女優負擔父母醫療費。（翻攝自IG）史凱勒放棄學業，轉戰AV女優負擔父母醫療費。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年21歲的美國情色網美史凱勒（Skylar Mae）放棄學業，轉身投入成人產業，父母不但沒有反對，還強力支持她的決定，甚至會替她購買「戰袍」。事實上，這背後藏有感人故事，她進軍暗黑界是為了負擔父母的醫療費用。

綜合外媒報導，史凱勒學生時期夢想成為一名牙科護理師，不過，她最終選擇放棄學業，轉而進軍暗黑界，全心投入OnlyFans事業。她坦言，最初月收入達到6位數美金時，感到不可思議，如此一來，不僅是可以負擔得起豪車價錢，也與父母息息相關。

史凱勒父母力挺她的決定，還會替她買戰袍。（翻攝自IG）史凱勒父母力挺她的決定，還會替她買戰袍。（翻攝自IG）

史凱勒透露，她的父母健康都出問題，豐厚的薪資才能負擔得起醫療費用，此外，她每月會支付大筆「孝親費」，認為這是自己可以替父母做的最基本的事情。

史凱勒表示，父母相當尊重她的事業，不僅會贊助她購買性感戰袍，還會親自載她到片場，如果要到比較遠的地方拍片，父母也會陪同下塌同一間飯店，確保其人身安全。

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