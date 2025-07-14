翁鈺鈞撩許志豪「咬唇很性感」 還誇他頭很大有安全感

翁鈺鈞（左）大撩許志豪，誇他頭大。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》上週末播出「閃亮K歌歡唱年代金曲」，不光聽歌，主持群各個是戲精，製作單位結合歌曲意境，穿插歌中劇，像是演譯「廣播點歌年代」時，陳隨意、陳孟賢上演廣播節目call in點歌，陳隨意咬著牙線「大哥」上身，陳孟賢當廣播主持人，接起電話見招拆招，兩人笑虧互動一來一往，完全沒有劇本，讓聽歌更有戲劇效果。

年代轉換到「卡拉OK年代」，許志豪當服務生，陳怡婷、翁鈺鈞、吳美琳變身女顧客，翁鈺鈞還大撩許志豪，誇他頭大大的很有安全感，咬著嘴唇很性感，看起來很喜歡。歌中劇完全激發藝人的演技潛力，連帶也帶動收視率。

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陳孟賢首度發行個人台語專輯《全球巨星》。（中視提供）

主持人之一的陳孟賢主持、唱歌、跳舞樣樣行，近來也傳出喜事，出道至今他首度發行個人台語專輯《全球巨星》，歷經12年的舞台歷練。他把生命中的酸甜苦澀、表演的初心與夢想，淬煉成一張屬於自己的台語專輯，由多位重量級音樂人、創作人和樂手跨界打造，曲風多元且詞意情感豐沛，從中可見陳孟賢對於表演的熱愛，以及難以抵擋的舞台魅力。

陳孟賢（左）、陳隨意合唱《漂泊的七逃人》，收視直破3。（中視提供）

本集眾星分別詮釋「那卡西年代」、「廣播點歌年代」、「卡拉OK年代」、「KTV必點對唱」等各年代神曲，歌單包括《港都夜雨》、《何時再相會》、《愛情的酒攏袂退》、《漂泊的七逃人》等，首首都是經典好歌，其中陳隨意、陳孟賢Man唱《漂泊的七逃人》，瞬間收視衝升3.0，成為當集收視最高點。另外，2小時節目收視平均為2.55，分眾25-49歲年輕族群收視1.29，雙雙是同時段四台之冠，更榮登當日所有各頻道節目收視排行第一名。

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