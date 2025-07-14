「電音版5566」登潑水音樂節嗨翻！鬆口5人回歸可能

5566鬆口五人回歸可能。（晴空鳥提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾風靡亞洲的男團5566，上週日以「電音版5566」姿態驚喜登上2025 S2O台灣潑水音樂節舞台，孫協志、王仁甫、許孟哲三人合體引爆千禧青春回憶，台上台下一起濕身狂歡。對於外界關心的「五人是否有望再聚首」，三人幽默回應：「三人是現在的常態，但五人合體並非不可能，5566從來不設限，五個人站上舞台也說不定！」

5566首次體驗在舞台上潑水與歌迷互動，並特別將經典神曲《風雲變色》與《愛情漫遊》改編為電音版本，孫協志表示：「這兩首歌的旋律和節奏本來就很抓耳，加上電音元素，氣氛直接拉滿。」許孟哲也說，「這次演出不像演唱會那樣有制式舞步，我們這次就是要和大家一起狂歡，一起跳、一起濕！」

請繼續往下閱讀...

5566點燃S2O全場。（晴空鳥提供）

三人更全員上陣拿水槍狂射粉絲、拋毛巾、邀台下合唱，王仁甫坦言：「我們第一次在台上拿水槍亂射，還以為歌迷會生氣，結果大家比我們還嗨！」結果歌迷對於「射」這字引發聯想，讓王仁甫對歌迷大喊：「不要亂講話，我們不是紅姐啦！」讓觀眾笑聲連連。許孟哲也親吐：「原本還怕水槍太猛會傷到粉絲，結果大家超愛，下次我會準備更大管的！」

5566射水狂歡。（晴空鳥提供）

現場甚至有歌迷現場大喊點歌，一曲《我難過》、《存在》一出，全場立刻變成大型KTV，觀眾大合唱氣氛沸騰。王仁甫笑說：「這場演出比我們想像中還熱烈，真的是大家一起玩，不只是我們在表演而已！」三人也不忘向粉絲喊話：「謝謝你們一路以來的支持，這次換我們用電音節奏陪大家瘋一次。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法