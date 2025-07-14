紅姐名冊外流！受害者長相全曝光 跨性別網紅：玩笑適可而止

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅「南京紅姐」（又稱紅爺、阿紅）近日被踢爆，真實身分是38歲的焦姓男子，他長期假扮女性誘騙男網友發生性關係，並將過程錄製成影片販售，事件曝光後，這些男性成為輿論話柄，甚至被做成迷因圖。對此，台灣跨性別網紅金大班認為玩笑應該適可而止，直指這起事件本質是「性影像外流」。

「偽娘名冊」私密片外流，男主角淪為輿論話題。（翻攝自微博）

「南京紅姐」真實身分為38歲焦姓男子，他長期男扮女裝，與多名男子發生性行為並全程偷拍，將影像在網路平台進行傳播，已於6日以涉嫌「傳播淫穢物品罪」，將他進行刑事拘留，全案目前仍在偵辦中。然而，「紅姐名冊」中的私密片已在網路瘋傳，受害男性的身分一一被起底，淪為民眾茶餘飯後的話題。

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對此，跨性別網紅金大班認為不妥，呼籲玩笑應該適可而止，因為這起事件的本質是「性影像外流」；且現在輿論多為嘲諷跨性別外貌，尤其是僵化的女性樣貌，延伸至跨性別的「成功與否」；對小眾性喜好不自覺的貶抑式嬉鬧，形成否定特定群體可以成為情慾或情感對象的氛圍。

金大班表示，這件事成為公眾流行的話題，「你可能覺得你只是乘風跟了幾句，但成為你話裡話外笑柄話題的，是血淋淋活生生的人」，直言自己看到一群在各個面向沒有資源的人（包括那些民眾所謂的好菜），互相在某個陰濕的角落接住彼此。

金大班說，她很幸運沒有遇到過很多跨性別遇到的困境，若是用紅姐開她玩笑，自己也不會受影響，但不代表她是喜歡這種玩笑。「請注意分寸，更不要說拿這件事去廣泛開跨性別者的玩笑。檢查一下自己為了跟上社會時事話題，變成了一個多惡劣的人。」

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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