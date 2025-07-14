泰國影帝把台灣當第二個家 萬洛逛魚市場驚呼：烏魚子太便宜

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕奪得第27屆台北電影獎「最佳男主角」的泰籍演員萬洛・隆甘迦（Wanlop Rungkumjad），因頒獎典禮上的真摯致詞與可愛反應意外爆紅，人氣瞬間攀升。隨著聲勢高漲，由他主演的電影《白衣蒼狗》於上週末加開場次，開賣即引發熱潮，不但售罄，許多影迷都買不到票，喊著請多加上演場次。

萬洛隆甘迦與主創團隊至基隆朝聖「舒淇橋」，更開心拍下一段復刻短片。（攝影林宗儒提供）

第三次來台的萬洛，依然深深著迷於這美麗的福爾摩沙，停留近一週的他，雖然每日行程緊湊、宣傳滿檔，依然把握空檔時間四處探索，對台灣的一切充滿好奇，不僅親自走訪魚市場逛起漁貨，還與導演及主創團隊自駕前往基隆，特地朝聖影迷心中的必訪景點「舒淇橋」。

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萬洛隆甘迦大讚台灣魚市場，漁貨新鮮又便宜，好想買回泰國。（牽猴子提供）

被問到為何這次來台非去基隆不可？萬洛笑著表示：「因為侯孝賢導演的《千禧曼波》在我心中留下非常深刻的印象，這次朝聖的過程，就像回到自己剛愛上電影的那個年紀。」一句話道盡他對電影的熱愛，而那天的回憶對萬洛來說更是此次來台重要又珍貴的存在：「就算最後沒得獎，那天晚上對我來說，依然會是一段很美、很難忘的回憶。」除了對電影著迷之外，他對運動也非常拿手且執著，更許願下次來台，希望能深入台灣東部或中部山區登山及露營，感受台灣自然風景之美。

萬洛隆甘迦抵台後難掩好奇心，隨時拿著手機記錄眼前的一切。（牽猴子提供）

擁有藍帶廚藝背景的萬洛，走進魚市場時就像進入天堂，看見琳瑯滿目的新鮮漁貨與各式烏魚子時難掩興奮，驚喜直呼：「這邊的漁貨好新鮮！烏魚子也太便宜了吧！」雖然這次無法親手下廚略感可惜，他卻笑著說：「沒關係啦！反正我很快會再回來的！」

把台灣當第二個家的他，更提到台灣與泰國間的差異：「台灣人讓我印象最深刻的是他們都很真誠，願意接納不同的聲音。」更從這次得獎後有感而發地說：「我相信很多台灣人一開始根本不知道我是誰、我演過什麼，但他們都願意給我一個機會，讓我成為一個來自泰國的演員，那份真誠深深打動了我。」字裡行間都透露著他對台灣的熱愛。

談起台北電影節帶來的改變，他直言：「台灣是我重生的地方，而台北電影節對於我，更像讓我獲得新生命。」自萬洛榮獲影帝後，《白衣蒼狗》引起一波觀影熱潮，也因此讓更多人看見電影與公益團體合作的募資活動，對此，萬洛感性表示：「真的很感謝每一位支持我們募資計畫的人，這部電影提到很多關於人生苦澀的問題，也許不容易回答，但我相信，它讓我們看見：即使燈光再暗、世界再黑，我們心中仍有一盞光存在， 在最低潮的時刻，我們依然可以溫柔，選擇相信人性的美好。」

他最後也向台灣觀眾溫柔喊話：「願我們都能成為那道光，照亮他人，也照見人性的溫暖與美好。」邀請觀眾一起加入這場「不妥協的凝視」，更多募資相關及電影資訊密切注意官方FB、 募資平台。

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