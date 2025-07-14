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娛樂 最新消息

必聽 天團黑眼豆豆襲台前經典曲練起來

黑眼豆豆即將來台演出，（左起）Taboo、菲姬、will.i.am、apl.de.ap。（美聯社）黑眼豆豆即將來台演出，（左起）Taboo、菲姬、will.i.am、apl.de.ap。（美聯社）

〔記者馮亦寧／台北報導〕國際超人氣天團「Black Eyed Peas黑眼豆豆」暌違20年再度襲台，宣布11月22日將帶著全新亞洲巡演於桃園陽光劇場開唱。黑眼豆豆是一支來自美國洛杉磯的嘻哈流行音樂團體，目前由will.i.am、apl.de.ap、Taboo三人組成，此次成軍30年非裔美籍新團員J Rey Soul也會登台演出，誓言以大家熟悉的BEP風格把演唱會打造成超狂派對音樂盛宴。

粉絲除了記得搶票之外，也趕緊把經典曲練起來，到現場才能跟天團來個「夢幻互動」，現在就跟著本報看看有哪些經典曲一定要練習！

黑眼豆豆成員菲姬，現暫時停止活動。（路透社）黑眼豆豆成員菲姬，現暫時停止活動。（路透社）

【知名單曲】

☆2003年 《Where Is The Love?》

這首歌除了熱門之外，其實歌詞別有用心，歌名《Where Is The Love？》用意在大聲疾呼希望世人將愛重新找回來。當時黑眼豆豆認為除了具體實踐嘻哈音樂的流行時尚感之外，也必須扛起嘻哈音樂的社會責任，某些情況甚至到如今仍然持續進行，令人感到諷刺，但每次聽到這首歌，就會重新喚起「愛」的真正意義。

歌詞內容以親子間的問話展開，認為有世上有些人就像沒有母親疼愛般、嗜血、追求戲劇化生活，為了刺激，許多事情被加上濾鏡，造成無數人的創傷。除此之外，歌詞也呼籲戰爭對人類帶來的傷害，呼籲歌迷了解生存空間的確存在差別待遇，請摘下歧視的眼鏡，停止仇恨，讓靈魂受到愛的吸引。

必聽 天團黑眼豆豆襲台前經典曲練起來黑眼豆豆發行《Monkey Business》時舉行演唱會，現場氣氛火熱。（美聯社）

☆2005年 《Don't Phunk With My Heart》

這首歌堪稱黑眼豆豆的封神之作，充滿熱情、性感、時髦、創意之作，讓嘻哈團體從街頭竄升至主流舞台。這首歌帶著嘻哈及放克元素，曾長期霸榜，更是人人都能哼上兩句的超經典旋律。

被收錄在《Monkey Business黑色猴門企業》當中的《Don't Phunk With My Heart》，充滿靈魂活力唱腔加上迷人魅力，成員will.i.am曾形容「就像是《Shut Up》的二部曲」，內容講述糟透的情場關係。

必聽 天團黑眼豆豆襲台前經典曲練起來黑眼豆豆奪得葛萊美獎後超興奮，（左起）Taboo、菲姬、apl.de.ap（前）will.i.am。（美聯社）

☆2005年 《My Humps》

曾經頗受爭議的《My Humps》由於歌詞內容充滿性暗示，造成當時討論熱潮，不過黑眼豆豆依舊憑實力在當年獲得葛萊美獎的「最佳流行樂團／組合」提名。

團長will.i.am也曾經說過演唱會再也不會唱這首歌，原因是歌詞不雅，他本人也愈唱愈不舒服。創作時憑著「好玩、有趣」的心態就寫出的歌，沒想到竟然紅透半邊天，也只能說這首歌寫的時候存著玩鬧的心，沒想到卻唱到笑不出來，之好提前退休。這次演唱會歌單會出現這首歌嗎？歌迷可以猜猜看。

黑眼豆豆團長will.i.am參與美國夏日音樂季演出。（美聯社）黑眼豆豆團長will.i.am參與美國夏日音樂季演出。（美聯社）

☆2006年 《Pump It》

如果要形容《Pump It》這首歌，最直白的描述是「簡單又複雜」。這首歌也與熱門電影《終極殺陣》系列當互相輝映，貫穿了《終極殺陣》系列的1～4集，讓《終極殺陣》系列電影的節奏令人非常「爽」。

《Pump It》曾被指出非黑眼豆豆原創，而來自電影《黑色追緝令》當中配樂《Misirlou》配樂，在黑眼豆豆的創作之下，成為夯遍全球的熱門曲。這首歌同樣收錄在《Monkey Business黑色猴門企業》當中，由此可見這張專輯是如何為黑眼豆豆電影嘻哈王朝的至尊地位助力。

黑眼豆豆讓嘻哈音樂登上流行樂主要舞台的天王級團體。（美聯社）黑眼豆豆讓嘻哈音樂登上流行樂主要舞台的天王級團體。（美聯社）

☆2009年 《Boom Boom Pow》

該曲創作背景來自於will.i.am對於語言學的喜愛，透過單詞重複，玩轉音樂。這首的原名為《Boom Booom Boom》，在錄音過程中，成員表示很喜歡「Boom Boom Pow」讓will.i.am留下很深的印象，所以他腦筋一轉，何不玩個文字遊戲，把這首歌命名為《Boom Boom Pow》。

由於《Boom Boom Pow》創作過程中大量運用混響聲「Boom」卻在歌曲結束前用了敲擊聲「Pow」所以成員才會說對「Boom Boom Pow」很有感覺，並帶著點未來感。

黑眼豆豆奪下第52屆葛萊美獎最佳演唱樂團／組合獎座。（法新社）黑眼豆豆奪下第52屆葛萊美獎最佳演唱樂團／組合獎座。（法新社）

☆2009年 《I Gotta Feeling》

《I Gotta Feeling》被收錄在黑眼豆豆第5張專輯《The E.N.D》，該專輯由法國知名DJ David Guetta製作，更於2011年3月成為數位史上第一首在美國購買次數超過700萬的歌曲。

黑眼豆豆也因為這首歌奪下第52屆葛萊美獎「最佳流行樂團／組合」獎項。

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