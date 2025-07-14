邱宇辰戲拍一半突JPM上身 黃薇渟又演姊姊全場認證

今（14）日，黃薇渟（右起）、涂善存、邱宇辰、方語昕出席《我們六個》媒體茶敘。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝、實習記者黃珮涵／台北報導〕改編自社會寫實案件的大愛劇《我們六個》今（14）舉辦媒體茶敘，演員黃薇渟、涂善存、邱宇辰、方語昕還原事件難掩沈重，邱宇辰說好在劇中六姊弟相處同頻，在極度壓抑的劇情下仍笑鬧不斷。而演員受訪按劇中年紀排排坐，黃薇渟對於屢接大姐角色有些難為情，大家卻口徑一致喊聲：「你就是！」讓她當場好氣又好笑。涂善存希望藉劇獲得本尊認可，還自爆排練唱歌時，邱宇辰突然合音讓全場爆笑。

黃薇渟在劇中飾演大姐，現實也大力召集揪做公益。（記者潘少棠攝）

《我們六個》改編自社會殘殺案，據悉故事原型為小三熱水燙死元配，六姊弟們被迫住進育幼院，孰料20年後小三再以電鍋砸死孩子父親；本劇則以溫馨視角切入，詮釋六姊弟互助成長的故事。涂善存原以為大愛劇劇本走向單一，收到劇本後被劇情豐富度給震懾，「希望本尊看到後，能從另一個角度看到童年的美好。」黃薇渟希望從本尊的立場出發，「為了不傷害大姐，從戲劇、新聞中尋找共鳴」邱宇辰直呼本尊林作逸老師的內心強大又溫柔，「究竟要經歷多少苦難，才可以如此輕描淡寫。」方語昕則說角色是在哥姐們的庇護下成長，想將這些愛也傳遞出去。

請繼續往下閱讀...

邱宇辰經常在片場即興發揮，鬧出不少笑話。（記者潘少棠攝）

邱宇辰大讚六位演員相當同頻，經常在片場即興發揮，鬧出不少笑話。涂善存附和有次大家在箱型車裡唱歌，排練十次後，邱宇辰突然JPM上身幫大家合音，讓黃薇渟狂笑，想說哪來的偶像？而黃薇渟二度合作馬志翔，拍戲前馬志翔專程提醒：「上次跟我演戲嘴唇都在抖」，所以她誓言這次挑戰跟對方對戲的時候不要抖。

方語昕大聊劇中心境，為母親從零開始學習開伙，分享趣事。（記者潘少棠攝）

方語昕劇中照護媽媽，戲外則因媽媽腎臟病學習開伙，笑言：「剛開始煮的難吃，媽媽還是吃下去」。黃薇渟上回在《女兒大人加個賴》演陳妤的姊姊，這部戲升級為全員大姊，戲外大家也很有默契「都聽大姐的」。她也發揮領導精神，號召涂善存、陳妤、安苡喬、方語昕一同舉辦義賣，決定以角色的名義回饋社會，將善款捐助於賑災、動保及青少年相關單位。涂善存更大方拿出自己的畫作全數拍賣。戲裡相互扶持的情誼，也在戲外真實上演。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法