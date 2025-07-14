晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

派翠克幽會啦啦隊女神後又被拍 「脫衣、擠乳溝」畫面曝光

派翠克（左）與檸檬爆出緋聞。（東森綜合提供）派翠克（左）與檸檬爆出緋聞。（東森綜合提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小姐不熙娣》近日邀請先前爆出緋聞的派翠克和「啦啦隊女神」檸檬上節目。當被問到派翠克是否會跟檸檬說心裡話時，檸檬表示：「他會說今天這個工作比較晚回家，可能錄影到比較晚。」她接著解釋，是因為兩人要接著討論工作和業配的事情，所以才特別約時間。

檸檬（右）大方摸派翠克（中）腹肌，左為吳姍儒。（東森綜合提供）檸檬（右）大方摸派翠克（中）腹肌，左為吳姍儒。（東森綜合提供）

Sandy面對同台上節目的兩人，問出心中的疑惑：「因為通常被拍到，不會一起上節目，你們卻一起上了，但因為派翠克是『迴避型人格』，所以我想問檸檬！」檸檬也大方回應：「其實那天真的是在討論工作的東西，也因為派翠克真的很難約時間，所以才會直接約他《不熙娣》收工後的時間，而且我們就沒怎樣，可以一起上節目啊！」

對此，派翠克也說：「我覺得蠻開心檸檬還可以來上節目，因為我怕她或是她的公司都會覺得有點疙瘩。」而錄影當天剛好是檸檬生日，Sandy直接cue派翠克帶檸檬去吃飯，沒想到他霸氣表示：「妳吃什麼？我帶妳去吃，只要妳講得出來，我就帶著妳去吃」，檸檬則是開心許願想吃日料。

檸檬（右）大方摸派翠克腹肌。（東森綜合提供）檸檬（右）大方摸派翠克腹肌。（東森綜合提供）

不僅如此，兩人的曖昧互動自然是少不了，配合當集主題，派翠克化身「性感費洛蒙」將上衣撩至胸上並擠出乳溝，讓檸檬挑逗，與此同時還需對檸檬說出生日祝福，只是進行到一半發現場面越來越荒謬，派翠克忍不住大喊B2哥求救，中斷這個粉紅泡泡小互動，雖然可惜，不過也讓大家看得相當開心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中