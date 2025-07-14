派翠克幽會啦啦隊女神後又被拍 「脫衣、擠乳溝」畫面曝光

派翠克（左）與檸檬爆出緋聞。（東森綜合提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小姐不熙娣》近日邀請先前爆出緋聞的派翠克和「啦啦隊女神」檸檬上節目。當被問到派翠克是否會跟檸檬說心裡話時，檸檬表示：「他會說今天這個工作比較晚回家，可能錄影到比較晚。」她接著解釋，是因為兩人要接著討論工作和業配的事情，所以才特別約時間。

檸檬（右）大方摸派翠克（中）腹肌，左為吳姍儒。（東森綜合提供）

Sandy面對同台上節目的兩人，問出心中的疑惑：「因為通常被拍到，不會一起上節目，你們卻一起上了，但因為派翠克是『迴避型人格』，所以我想問檸檬！」檸檬也大方回應：「其實那天真的是在討論工作的東西，也因為派翠克真的很難約時間，所以才會直接約他《不熙娣》收工後的時間，而且我們就沒怎樣，可以一起上節目啊！」

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對此，派翠克也說：「我覺得蠻開心檸檬還可以來上節目，因為我怕她或是她的公司都會覺得有點疙瘩。」而錄影當天剛好是檸檬生日，Sandy直接cue派翠克帶檸檬去吃飯，沒想到他霸氣表示：「妳吃什麼？我帶妳去吃，只要妳講得出來，我就帶著妳去吃」，檸檬則是開心許願想吃日料。

檸檬（右）大方摸派翠克腹肌。（東森綜合提供）

不僅如此，兩人的曖昧互動自然是少不了，配合當集主題，派翠克化身「性感費洛蒙」將上衣撩至胸上並擠出乳溝，讓檸檬挑逗，與此同時還需對檸檬說出生日祝福，只是進行到一半發現場面越來越荒謬，派翠克忍不住大喊B2哥求救，中斷這個粉紅泡泡小互動，雖然可惜，不過也讓大家看得相當開心。

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