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娛樂 最新消息

健身鮮肉認了「約過紅姐」 親揭淪陷主因：沒看臉

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國南京一名偽娘網紅「紅姐」（又稱紅爺）長期穿著女裝，誘騙多名男子發生性關係，並偷拍影片上傳至網路販售，引起外界議論。其中一位健身鮮肉「熾陽」坦承自己就是受害者之一，至於背後原因他也坦言「主要是聊天聊得比較信任」。

中國「南京紅姐」事件持續延燒。（翻攝自微博）中國「南京紅姐」事件持續延燒。（翻攝自微博）

南京紅姐砲友之一的25歲鮮肉「熾陽」，由於身形健壯、衣著好辨認，立即遭外界質疑在「紅姐約會名冊」當中，隨即他也坦承自己確實是紅姐的砲友，由於收到大量私訊，令他不堪其擾呼籲，「本人已報警，生活一團糟，準備離開南京，換個城市」，還跪求網友別再傳他遭偷拍的照片及影片。至於有網友好奇為何願意與紅姐發生性關係？熾陽也回應表示「沒怎麼看過他的臉，主要是聊天聊得比較信任。」

「南京紅姐事件」持續延燒，紅姐的真實身分也被挖出，是一名38歲焦姓男子，他涉嫌假扮女性誘騙多名男性發生性關係，並將過程偷拍下來販售，多數影片在網路上流傳，其中不乏人夫、外國人、健身教練及天菜，引起外界熱議。而這串性愛傳播鏈當中，被證實已有3人罹患愛滋病，根據中國法律，若明知自身患有HIV、性病，還故意與不特定多數人發生無保護性關係，可能引發疾病大規模傳播風險，若致人重傷、死亡或使公司財產遭受重大損失，嚴重會處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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