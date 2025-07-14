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日本崛起新星！ asmi首來台開唱 《寶可夢》片頭曲竟是她唱的

asmi將在10月11日於三創生活園區CLAPPER STUDIO首度來台開唱。（好玩國際文化提供）asmi將在10月11日於三創生活園區CLAPPER STUDIO首度來台開唱。（好玩國際文化提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新世代創作歌手asmi即將在10月11日（六）於三創生活園區CLAPPER STUDIO舉行「asmi special live 2025 「Nice to meet you!」in TAIPEI」，她以獨特的聲線、歌曲中真實且貼近生活的歌詞、多變的音樂風格融合，以及活躍積極的創作，加上社群媒體的高度影響力、清新自然的形象，快速崛起於日本歌壇，這也是她首度來台開唱。

asmi的原創歌曲《memory》以及與MAISONdes合作的《ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi》都曾引起廣大迴響，其中後者更榮獲2021年TikTok流行語大賞「音樂部門獎」。2022年3月發行的《PAKU》也獲得TikTok 2022上半年趨勢挑戰部門獎，asmi因此被譽為「社群媒體上最常被使用的歌聲」。

2023年1月，asmi再次參與MAISONdes的音樂製作，演唱了《アイワナムチュー feat. asmi, すりぃ》，這首歌也是電視動畫《福星小子》的片頭曲。同年4月，她以asmi feat. Chinozo的名義，為電視動畫《寶可夢》獻唱片頭曲，至今已為多部動畫演唱主題曲，在台灣頗受歡迎且討論度很高的電視動畫《能幹貓今天也憂鬱》片尾曲也都是由asmi所演唱。

asmi是J-POP清新透明系新生代。（好玩國際文化提供）asmi是J-POP清新透明系新生代。（好玩國際文化提供）

2024年5月，asmi發行了她的首張主流專輯《リボン》，同年10月，她的歌曲《こっち向いてほい》成為朝日電視台電視劇《民王R》的主題曲，asmi本人也在劇中客串演出。今年4月起，她為電視動畫《歲月流逝飯菜依舊美味》演唱片頭曲，並於5月起舉辦了包含韓國在內，共計6場的「asmi special live tour 2025『LOVE LETTER』」巡迴演唱會。7月開始，她也將獻唱電視動畫《杜鵑婚約》的片頭曲。

『asmi special live 2025 「Nice to meet you!」in TAIPEI』，10／11〈六〉在三創生活園區CLAPPER STUDIO展開，7／26〈六〉上午11：00遠大售票系統正式開賣。

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