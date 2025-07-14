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娛樂 最新消息

《侏羅紀世界：重生》光榮二連霸！蟬聯全台雙週票房冠軍

思嘉喬安森在《侏羅紀世界：重生》領軍展開冒險。（UIP提供）思嘉喬安森在《侏羅紀世界：重生》領軍展開冒險。（UIP提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史賣座《侏羅紀》系列最新作品《侏羅紀世界：重生》持續在台熱賣，上週末（7月11至13日）再以破台幣4547萬的票房佳績，蟬聯全台雙週票房冠軍，全台累積票房突破台幣1.93億元。

《侏羅紀世界：重生》由曾執導《哥吉拉》、《星際大戰外傳：俠盜一號》、《A.I.創世者》等片，擁有強烈視覺風格的導演蓋瑞斯愛德華執導，集合「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、《魔法壞女巫》喬納森貝利、兩屆奧斯卡得主馬赫夏拉阿里等人一同演出，以全新卡司開啟全新紀元。

《侏羅紀世界：重生》蟬聯全台雙週票房冠軍。（UIP提供）《侏羅紀世界：重生》蟬聯全台雙週票房冠軍。（UIP提供）

該片上週末在北美也再進帳4000萬美金（約台幣11.71億元）佔據票房亞軍，累積票房突破2.32億美金（約台幣67.95億元），全球票房更一舉突破5億美金，達到5.29億美金（約台幣154.94億元）。《侏羅紀世界：重生》持續在台熱映中。

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