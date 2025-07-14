小S停工快半年！B2揭2人「私訊內容」：她會關心節目狀況

小S向節目《小姐不熙娣》請假。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜、實習記者鄭毓昕／台北報導〕大S今年2月驟逝後，小S因此停工休息療傷，手上熱門節目《小姐不熙娣》交由吳姍儒代班。製作人B2今出席新選秀節目《宇宙啦啦隊》時也鬆口小S近況。

B2被問到這次是否會找好友小S擔任評審？他溫柔且堅定地說：「不會，她在休息，不會打擾她，我們有個默契，一個月頂多聯繫個幾次，但她偶爾會問我節目狀況。」至於雙方合約部分，B2透露沒有到期問題，節目就會一直錄下去，直到她可以回來，「我真的不會過問，就是給予她空間。」也說與吳姍儒合作目前都很順利，還歡迎對方來參選啦啦隊。

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製作人B2今出席新選秀節目《宇宙啦啦隊》記者會。

《宇宙啦啦隊》繼日前公開評審陣容後，今再揭曉超重量級主持人「韓國天團Super Junior」成員銀赫，將獨挑主持大梁並親自來台參與錄製。B2表示邀約銀赫是一場天時地利人和的巧合，在韓國與銀赫團隊交流節目構想後一拍即合，銀赫更因對台灣有深厚情感，爽快點頭接下主持棒。

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