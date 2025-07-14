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娛樂 最新消息

喜劇泰勒絲現蹤！被20組新秀包圍 激戰場面登場

〔記者張釔泠／台北報導〕2025《臺北音樂不斷電 原創音樂徵選》突破歷年規模，刷新歷屆報名組數紀錄，本屆20強名單正式揭曉，從超過350組報名者中脫穎而出，風格橫跨搖滾、電子、嘻哈、爵士到另類實驗，展現豐富多元的音樂風格與創作潛力。

7月19日至20日，20組新聲勢力將齊聚西門紅樓廣場，迎接下一階段的複賽挑戰，火熱爭奪決賽10強席次。連續兩天登台開唱，為臺北街頭注入前所未有的聲音能量。

寶島材料行融合中英臺語創作。（臺北流行音樂中心提供）寶島材料行融合中英臺語創作。（臺北流行音樂中心提供）

今年複賽舞台不僅有新秀交鋒，更邀請「宝島材料行」、「無菌室」助陣登場。「宝島材料行 」融合中英臺語創作與迷幻律動，團員也分享到「這將是在飛出國製作新專輯前的最後一場演出，難得現身，樂迷務必鎖定！」「無菌室」以ASMR聲響元素結合另類搖滾創造出專屬的「ASMRock」風格。繼街聲爆紅單曲《你還會來看我的限時動態》後，今年推出全新創作《都是巨蟹座的問題》，並親自自編自導自演MV，再次展現極高創作能量與叛逆氣質。

無菌室擁有獨特風格。（臺北流行音樂中心提供）無菌室擁有獨特風格。（臺北流行音樂中心提供）

怡岑擔任活動主持人。（臺北流行音樂中心提供）怡岑擔任活動主持人。（臺北流行音樂中心提供）

而被封為「喜劇泰勒絲​​」的怡岑也將擔任本次活動主持人，以一曲《分手歌》唱進無數人心的她，將以幽默口條與溫柔聲線陪伴觀眾，與參賽者一起經歷兩日的音樂盛事，感受原創音樂的真誠與能量。

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