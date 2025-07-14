《爸爸3》劉燁混血兒女近況曝光！15歲諾一被問「加入演藝圈」回應了

《熊貓月寶》全片熊貓親自上陣演出，模樣純真可愛。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕熊貓冒險電影《熊貓月寶》由拍攝過許多動物電影的法國導演吉勒斯德麥斯崔執導，這次他特別邀請了影后、影帝級的演員張艾嘉與劉燁一起參與演出，劉燁的一對中法混血的兒女劉諾一與劉霓娜，也在這部電影中首度亮相，可以看到他們與爸爸一起演出之外，熊貓和劉諾一的自然互動更是最大亮點。

《熊貓月寶》熊貓和劉諾一感情渾然天成可愛又讓人感動。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

在《熊貓月寶》的預告片中，觀眾可以看到可愛的劉諾一與熊貓兩個都超萌演出，甚至劉諾一也成為當時戲裡戲外所有劇組人員中唯一可以擁抱熊貓的人。在演出這部電影之後，劉諾一在法國電視台接受訪問時也提到自己不一定要繼承父親的衣缽演戲，但很篤定地說他希望能夠做保育動物之類的工作，因為演出《熊貓月寶》之後啟蒙了他愛護動物的精神感召，也是拍這部電影沒有預期到的影響。

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15歲的劉諾一今天4月接受法國媒體採訪，長大了不少。（翻攝自YouTube）

《熊貓月寶》金馬影帝劉燁女兒劉霓娜首次大銀幕演出。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

中國影帝劉燁與他的法國妻子安那伊絲兩人結婚16年，育有兩個兒女劉諾一和劉霓娜，劉諾一曾經因登上《爸爸去哪兒3》受到歡迎。有趣的是諾一比霓娜大兩歲，但可能因為相較妹妹更娃娃臉的諾伊在《熊貓月寶》中演出的卻是弟弟，相當有趣。同時在電影中出現的萌樣十足的熊貓戲份相當多，甚至最後還出現了更兇猛的雲豹，但是導演堅決只有兩隻熊貓依大小真熊貓演出，不用視效和CG希望從劉諾一與熊貓自然有機的互動，讓觀眾看到最可愛純真的畫面是導演的唯一使命。

《熊貓月寶》熊貓超萌真實演出，沒有任何CG特效。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

知名法國導演吉勒斯德麥斯崔一直以來相當擅長拍攝野生動物與年輕演員相互扶持的劇情長。這次特地遠赴四川拍攝《熊貓月寶》，更是難得一見無CG的熊貓演出，在電影中從2018年之後更連續拍攝了三部從青少年與動物有關的電影，像是《我與我的小黑豹》《我與我的小白獅王》《小獅與灰狼的冒險》等片，往往在片中呈現出珍奇的猛獸萌寵的一面，同時也大量出現純真兒童或是正值青少年時期的年輕演員與動物的情感建立，可以說是非常寓教於樂的電影品種。

《熊貓月寶》金馬影帝劉燁與真實兒子劉諾一首度大銀幕一同演出。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

故事講述一個12歲的小男孩天天與姊姊來到四川成都的奶奶家渡假，卻因為意外跌落到保護區而邂逅了一隻小熊貓月寶，他與月寶產生了深厚的情感。也讓他的生活發生了翻天覆地的變化。沒想到一次天天與月寶在森林裡遊玩時不小心迷了路，因此展開了一段驚險、有趣又充滿危機的冒險旅程。《熊貓月寶》將在8月29日上映。

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