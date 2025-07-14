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《超人》稱霸票房猛奪三冠王 超大咖客串曝光

《超人》登上全台新片票房冠軍。（華納兄弟提供）《超人》登上全台新片票房冠軍。（華納兄弟提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩執導的全新《超人》，上週全台票房以台幣4000萬元的成績登上全台新片冠軍，加上北美及全球票房冠軍拿下「三冠王」，片中驚喜客串的大咖也正式曝光。

《超人》上週末（7月11至13日）在北美以1.22億美金（約台幣35.73億元）稱霸票房，海外市場方面也於78個地區或國家進帳9500萬美金（約台幣27.82億元），讓全球首週開片也以2.17億美金（約台幣63.55億元）拿下票房冠軍。

詹姆斯岡恩（左）力邀布萊德利庫柏客串《超人》，他一口答應。（翻攝自岡恩IG）詹姆斯岡恩（左）力邀布萊德利庫柏客串《超人》，他一口答應。（翻攝自岡恩IG）

在電影開場片段中，曾和導演岡恩合作過《星際異攻隊》系列的布萊德利庫柏現身飾演超人的父親喬艾爾。這個角色曾由傳奇影星馬龍白蘭度在1978年原版《超人》電影中詮釋。

導演岡恩近日接受《Entertainment Tonight》訪問時透露，他選擇布萊德利飾演喬艾爾，正是因為他心中一直惦記著馬龍白蘭度的經典演出，希望能延續那份最具代表性的詮釋。

「我需要一位能夠演出喬艾爾氣場的人，」岡恩說道，「一位具備我們對那角色所想像的份量與高度的人。也就是說，必須是一位能夠追隨馬龍白蘭度足跡的演員。」

岡恩日前也在《Jake’s Takes》表示，先前和布萊德利合作《星際異攻隊》三部曲建立了深厚情誼，才讓這次邀請庫柏加入《超人》變得非常順利，「他是我的朋友，自從《星際異攻隊》以來，我們一直保持密切聯繫，我非常欣賞他，無論是作為演員還是導演。」

回憶當時邀請布萊德利演出，岡恩說他直接打電話給對方說：「嘿，你能幫我一個忙嗎？來英國一趟，我們會在3D環境中拍攝你，製作成全息影像，你可以演出喬艾爾。」

此外，DC鐵粉更驚訝發現，已故的知名「超人」男星克里斯多福李維的兒子威爾李維也獲邀演出，在《超人》飾演電視記者，讓資深超人影迷夢回李維版超人的美好時光，直呼這是「影史最感人的彩蛋」。《超人》持續在台熱映中。

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