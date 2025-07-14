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娛樂 最新消息

B2製作新節目粗估燒上億 「8位數天價」邀銀赫跨海主持

〔記者侯家瑜／台北報導〕緯來電視台今年砸重金打造的大型原創實境選秀節目《宇宙啦啦隊》，繼日前公開評審陣容後，今再揭曉超重量級主持人「韓國天團Super Junior」成員銀赫，將獨挑主持大梁並親自來台參與錄製。製作人B2稍早受訪時透露，邀約銀赫是一場天時地利人和的巧合，在韓國與銀赫團隊交流節目構想後一拍即合，銀赫更因對台灣有深厚情感，爽快點頭接下主持棒。

製作人B2砸重金邀銀赫主持新節目。（緯來提供）製作人B2砸重金邀銀赫主持新節目。（緯來提供）

談到這次跨國製作的最大挑戰，他指出：「最大的困難點在於台韓連動的部分。」教學資源及合作資源上的整合需要花費很多時間溝通，「希望能夠讓台灣及韓國藝人有更多的結合，也希望能夠讓來參賽的隊員除了跟台灣優秀的藝人合作以外，也可以跟韓國藝人有合作表演的機會。」

銀赫不但會親自飛來台灣錄影，還會參與外景拍攝。（緯來提供）銀赫不但會親自飛來台灣錄影，還會參與外景拍攝。（緯來提供）

這次銀赫不但會親自飛來台灣錄影，還願意參與外景拍攝，展現十足誠意。他事前受訪時透露和台灣淵源深厚，「以前我在台灣寄宿家庭生活過，也上過很多節目，台灣的粉絲們一直以來都給我很多不變的支持與愛，所以這次接到邀請時，我很爽快地決定參加。」B2也分享當初合作契機，「有天我想起之前在韓國跟銀赫團隊的人聊天時，提到希望有機會合作，因此便主動詢問他們的意願，後面就非常順利的進行。」

銀赫透露自己和台灣淵源深厚。（緯來提供）銀赫透露自己和台灣淵源深厚。（緯來提供）

對於銀赫主持酬勞，B2未透露確切金額，只表示誠意十足、價格合理，在媒體追問下才脫口「8位數跑不掉」，整體製作費粗估更上看9位數，堪稱他個人歷年來最燒錢的節目之一。

B2表示節目不只是一場單純舞台實戰的選秀，更結合社群操作，意即選手們各自的網路聲量、自媒體經營將直接影響其成績，節目規模宏大、製作期長，內容涵蓋跨國競爭與舞蹈實力大考驗。

製作人B2希望能夠讓台灣及韓國藝人有更多的結合。（緯來提供）製作人B2希望能夠讓台灣及韓國藝人有更多的結合。（緯來提供）

目前節目報名反應熱烈，已有數百人報名，參賽者橫跨台灣、韓國、美國等地，且選手不限於啦啦隊出身。節目也正積極洽談助理主持與更多韓星驚喜現身，未來半年內銀赫將頻繁來台，勢必會為台灣選秀市場注入全新一波韓流。

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