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娛樂 最新消息

F4才同框！台灣傳奇女子天團被拱復出 胡瓜愛妻入列回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕F4日前在五月天的大巨蛋演唱會合體掀熱潮，胡瓜、康康、歐漢聲與丁柔安等人今天出席「鑽石舞台之夜」記者會宣傳，歐漢聲與丁柔安都被問到未來是否會有與昔日成員合體的可能性，有望讓「四大天王」與「紅唇族」重出江湖。

丁柔安狀態絕佳，有意再戰歌壇。（記者陽昕翰攝）丁柔安狀態絕佳，有意再戰歌壇。（記者陽昕翰攝）

歐弟受訪被問到四大天王或羅密歐有沒有機會再次合體？他聞言反應有些尷尬，受訪招認：「都難吧，我不是發起人，但若是《鑽石舞台之夜》合體是滿適合的，就看怎麼邀約了。」看來要胡瓜出手才有機會。

其實四大天王早在2011年，就曾在小豬演唱會同台，無奈效果不如預期。歐漢聲透露，昔日成員陳顯政會到「鑽石舞台」捧場，甚至已經買好了門票，「他買20張票，到時現場再跟他當面聊。」

胡瓜愛妻丁柔安也曾是女團「紅唇族」的成員，她近來受訪鬆口不排斥推出個人單曲，甚至被歐漢聲誇是「台版迪麗熱巴」。

對此，丁柔安表示，目前的狀態需要再維護一下，胡瓜則幽默笑說：「她是狀況不錯，我是怕其他人的狀況不好。」

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