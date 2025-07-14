丁寧扭腰搔首猛撩 酒後擁吻劉書宏...共睡一床畫面流出

孫淑媚（左）、連晨翔在《拜六禮拜》大談姐弟戀，兩人的戀情遭丁寧反對。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕丁寧、劉書宏在華視、公視台語台《拜六禮拜》詮釋一對歡喜冤家，兩人的關係隨著劇情大躍進，不僅酒後熱情擁吻，甚至還躺在同一張床上。就在她為自己的衝動感到懊悔時，卻又得知閨密孫淑媚與侄子連晨翔正在交往，怎麼樣都無法接受，還因此鬧到姐妹失和。

丁寧在劇中飾演的「世美」，熱情開朗的性格逐漸感染了劉書宏飾演的「冠中」，不僅讓他開始願意敞開心房聊天，甚至會參加孫淑媚開設的「蕭吧」跨年活動。他即使獨自在家，也總是不斷想起活潑的丁寧，這些異常的舉動讓他自己也難以釋懷與接受。

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劉書宏（左）、丁寧在《拜六禮拜》酒後熱情擁吻，兩人還躺在同一張床上。（華視、公視台語台提供）

劉書宏談及這段劇情表示，因為丁寧飾演的「世美」情緒豐沛又直率，對於長期孤獨生活的「冠中」而言，無疑是一種衝擊。因此當他意識到自己對世美產生感情時，才會選擇逃避。

其中一場戲是，劉書宏的角色「冠中」幻想「世美」不斷扭腰擺臀、搔首弄姿挑逗他。回憶這段橋段時，丁寧笑說，所有動作都是她與導演親自討論設計的，自己拍攝時非常投入，但沒想到現場所有工作人員竟在監控機前笑到翻肚。

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