上回遇暴雨！鳳小岳組團再衝台東 凌晨5點竟然起床做這事

鳳小岳&壓克力柿子再到台東演出。（東海岸大地藝術節月光海音樂會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕鳳小岳實現玩團的音樂夢，樂團「鳳小岳&壓克力柿子」成軍2個多月，日前前往台東「月光．海音樂會」開唱，已是這幾個月來第二度受邀赴台東參加音樂節活動，對比上回碰到暴雨，這次的氣候宜人，讓大家得以好好享受台東的美景和美食。

鳳小岳&壓克力柿子再到台東演出。（東海岸大地藝術節月光海音樂會提供）

一行人早上凌晨5點鐘出發，鳳小岳利用彩排前的空檔，非常自律地在飯店做運動、開嗓練唱，其他團員與工作人員則都不支倒地繼續補眠，鳳小岳笑言：「還在睡夢中的狀態抵達，不過台東的節奏讓大夥好似待在夢境中一般的悠然舒心。」原本擔心他們的音樂會太大聲，但彩排時發現在依山傍海的大自然環境音中，一點都不違和，而現場的人都很輕鬆的坐在草地上看演出超chill。

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觀眾們非常熱情，「鳳小岳&壓克力柿子」也被此氛圍感染，在台上的演出更加賣力奔放，第二首《Soaking in Divine》鳳小岳就從台上衝到人群裡跟大家零距離互動，演出結束前，不忘送上一個小彩蛋，彈奏7月底才會推出的最新歌曲前奏，引起現場騷動，鳳小岳表示歡迎想聽全曲的人一起來8月的「鐵漢柔情」專場。

鳳小岳巧遇鶴。（環球提供）

人緣極佳的小岳，去飯店附近的咖啡廳恰巧碰到壞特?te，兩人久違碰面各自分享近況；演出結束在後台則碰到鶴The Crane，他開玩笑問鶴的造型跟彩排時哪裡不一樣？還幽默幫鶴回答說：「頭髮有比較捲一點啦。」

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