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娛樂 最新消息

浪人祭合作日本音樂節SYNCHRONICITY！超大「亮點」曝光了

恐龍的皮深具特色。（笨道策展提供）恐龍的皮深具特色。（笨道策展提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「浪人祭 Vagabond Festival」第三波演出卡司於7／8揭曉，並正式啟動兩項新秀演出徵選活動，邀請各地優秀創作者共襄盛舉。第三波陣容集結了日本搖滾樂團The Novembers、鄭宜農Enno Cheng、絲襪小姐STK、恐龍的皮The Dinosaur's Skin、夕陽武士Sunset Samurai、Manic Sheep、緩緩Huan Huan、Soby&陰魚Yingfish，多組風格各異的樂團與創作人獻上精彩表演。

The Novembers首次在台南的音樂節登場。（笨道策展提供）The Novembers首次在台南的音樂節登場。（笨道策展提供）

日本另類搖滾代表The Novembers 再度來台演出，將首次在台南的音樂節登場，成員表示：「久違地來到台灣，第一次在台南的音樂節演出讓我非常期待。我們聽說台南是一個能感受到歷史和傳統的美麗地方，希望能懷著對這片土地和人們的愛與尊重，好好珍惜這段時間。」本次演出同時也是浪人祭與日本知名音樂節SYNCHRONICITY攜手合作推出的重點演出陣容，勢必將吸引眾多樂迷前來朝聖。

暌違多年重返音樂現場的絲襪小姐STK，今年初舉辦《伏流｜絲襪小姐 STK 20 週年演唱會》，成員笑說：「孩子都大到可以幫忙提樂器了，終於能趕緊逃去一個可以永遠保持 27 歲的世界！」

絲襪小姐久違重返音樂現場。（笨道策展提供）絲襪小姐久違重返音樂現場。（笨道策展提供）

為持續挖掘優秀新聲，浪人祭同步宣布兩項徵選活動開跑。包括往年佳評如潮的演出徵選，開放所有具原創作品與完整演出能力的音樂人報名參加；至於今年首度推出的「逐浪新聲」現場徵選，將邀請通過初選的入圍者在8／1於臺北樂悠悠之口進行公開演出，並現場評選出最終優勝者。期待能在浪人祭的舞台上看見更多新秀的身影。

除此之外，浪人祭的全新官方網站也正式上線，同步開放周邊商品販售。更多演出資訊、活動內容與徵選報名方式，可鎖定浪人祭官方網站與各大社群平台。

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