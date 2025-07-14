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娛樂 最新消息

王大陸親姊慶生「曬全家福」 富商爸罕露面頭髮變白

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星王大陸2月爆出閃兵爭議，事件曝光後，與家人的互動成為外界矚目焦點，家世背景也被起底。值得一提的是，他的姊姊Claire昨（13）日在社群分享慶生照，不僅曝光王大陸的近況，爸爸也罕見同框。

王大陸姊姊曬出全家福。（翻攝自IG）王大陸姊姊曬出全家福。（翻攝自IG）

王大陸的姊姊13日在IG限時動態曬出慶生照，透露今年是本命年，希望家人能夠健康、平安，同時藉此與家人團聚，「好好陪家人，已經達成一個願望了，謝謝大家，愛你們」。另外，她PO出全家福，王大陸與爸爸久違在她的社群露面，只見王父穿著白色POLO衫，儘管有些許白髮，但氣色看起來相當健康。

王大陸姊姊透露今年是本命年，認為家人平安健康最重要。（翻攝自IG）王大陸姊姊透露今年是本命年，認為家人平安健康最重要。（翻攝自IG）

事實上，Claire在弟弟被警方帶走調查時，正在澳門慶生旅行，心情完全不受風波影響，照常更新社群動態，分享美照，甚至限時動態分享一段影片，吹著生日蠟燭並許願，「我希望事情趕快過去，大家平平安安，身體健康，該幹嘛幹嘛去。」

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