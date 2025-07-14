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范瑋琪PO文拉票也沒用…《歌手》返場投票再墊底 無緣重返舞台

范瑋琪無緣重返《歌手2025》。（翻攝自微博）范瑋琪無緣重返《歌手2025》。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手范瑋琪先前參加中國歌唱節目《歌手2025》，疑似因為緊張走音，表現欠佳排名墊底被淘汰，而節目近期舉辦返場歌手投票活動，最高票者得以重返舞台，不料選票結果出爐，范瑋琪排名第4名墊底，無緣一雪前恥。

范瑋琪在返場歌手限時投票中排名第4。（翻攝自微博）范瑋琪在返場歌手限時投票中排名第4。（翻攝自微博）

《歌手2025》12日舉行了「返場歌手限時投票」活動，限時5小時投票，讓第1期到第5期中被淘汰的歌手有機會重返舞台，候選名單包括林志炫、范瑋琪及日本歌手BENI與中國歌手白舉綱。

消息曝光不久後，范瑋琪也轉發節目貼文，積極拉票喊話，「沒想到有機會參加返場，在舞台上開心唱歌給大家聽是范范一直最想做的事情！謝謝你們的支持，給我力量前行，希望很快見哦！」

如今投票結果出爐，林志炫以最高票成功當選，將在第10期節目中以「驚喜歌手」身分回鍋，而范瑋琪則是在票選活動中排名第4墊底，無緣雪恥。事實上，林志炫在《歌手2025》只演唱2場就遭淘汰，讓多數觀眾替他抱屈，能夠再次回歸節目舞台，令不少支持者期待。而范瑋琪先前選唱自己的歌曲《最初的夢想》卻表現失利，不僅聲音狂抖還破音，最終墊底淘汰，事後她也坦言對自己感到失望。

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