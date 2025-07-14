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娛樂 最新消息

為了聽江蕙開唱 高雄知名腿庫飯寧可休店去朝聖

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙復出開唱，上週五、六在高雄巨蛋的演出引起不小迴響，演出結束後她談到，連續兩場看見台下滿場熱情觀眾支持，很多歌迷都哭了，她其實也幾度差點落淚，但知道自己一哭便唱不下去，所以努力克制住內心的感動情緒，只想把歌唱好。

江蕙高雄演唱會引起粉絲關注。（寬宏提供）江蕙高雄演唱會引起粉絲關注。（寬宏提供）

相隔10年，江蕙重返高雄巨蛋開唱，首場結束後高雄市長陳其邁就到後台探班，送花祝福接下來的場次都能演出順利，而休息兩天之後，江蕙預計明（15日）晚再次站上舞台演出。

江蕙再次回到家鄉高雄開唱，讓當地歌迷興奮不已，其中在地人氣名店「老二腿庫飯」為了欣賞天后的演唱會，選擇在生意最好且最繁忙的週六特別休店，只為能進場聆聽久違舞台的江蕙展現好歌聲，店家透露，週六聽完演唱會後，到現在依然感到非常激動，內心充滿感動，盼了江蕙這麼多年，沒想到真的能夠盼來她再次回到高雄開唱，大讚江蕙的好歌聲如同10年前般帶給歌迷美好與幸福感！

江蕙趁著演出空檔，也品嘗當地知名美食。（寬宏提供）江蕙趁著演出空檔，也品嘗當地知名美食。（寬宏提供）

停留高雄休息期間，江蕙也不忘探索當地美食，得知這家腿庫飯是宵夜名店後，她也想品嚐看看讓大家甘願排隊等待的美食，老闆是江蕙資深歌迷，特別提早備料，除了腿庫飯也獻上「私房料理」，希望江蕙會喜歡。

另外演唱會總導演陳鎮川為了慰勞工作人員的辛勞，特別買了高雄瑞豐夜市知名的「天使雞排」犒賞大家，江蕙笑說，走上台前聞到香味真的很想吃，但為了表演只能看，不能吃，希望在結束演出後能有機會品嚐看看。

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