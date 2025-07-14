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娛樂 最新消息

黃宏軒被爆小帳狙擊！邱宇辰冷回「祝福他」曝早斷聯

邱宇辰今（14日）出席大愛劇《我們六個》卡司發布會祝福昔日搭檔黃宏軒。（記者潘少棠攝）邱宇辰今（14日）出席大愛劇《我們六個》卡司發布會祝福昔日搭檔黃宏軒。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾因BL劇《關於未知的我們》組成螢幕情侶而人氣飆升的黃宏軒與「毛弟」邱宇辰，戲劇播出後卻屢傳不合，甚至連原定的粉絲見面會都告吹。近日有網友在threads爆料，指封鎖黃宏軒主帳後，系統同步跳出多個疑似關聯帳號，其中一個長期發文攻擊毛弟、力挺黃宏軒，被懷疑是黃的分身帳號，引爆網友熱議。對此，毛弟今（14日）出席大愛劇《我們六個》卡司發布會時僅淡淡回應：「祝福他。」形同默認傳聞。

邱宇辰（右）、黃宏軒過去拍《關於未知的我們》組成螢幕情侶而人氣飆升。（資料照，記者潘少棠攝）邱宇辰（右）、黃宏軒過去拍《關於未知的我們》組成螢幕情侶而人氣飆升。（資料照，記者潘少棠攝）

據傳當時跳出的4個帳號，分別為黃宏軒的後援會、個人品牌頁面、一個爆料他孝親百萬的帳號，以及一個固定針對毛弟發文、同時大讚黃宏軒的帳號，讓不少人懷疑背後是否為黃本人操作。對此，「王子」邱勝翊也力挺弟弟發聲：「真的假的？也太惡意了吧！」劇集製作人潘心慧也附和：「有病真的要看醫生，不要一直創小帳，好瘋」

事隔一段時間。黃宏軒開直播否認開小帳一事，語氣激動表示：「我現在討厭一個人，我就跟他講『我討厭你』，開小號？What the fxxk！」強調自己直來直往，根本不需要躲在小帳後面開嗆，否認相關傳言。

邱宇辰坦言早和黃宏軒斷聯，順順的各自做好就好了。（記者潘少棠攝）邱宇辰坦言早和黃宏軒斷聯，順順的各自做好就好了。（記者潘少棠攝）

不過，毛弟今日出席大愛劇《我們六個》卡司發布會，被問及此事直言：「祝福他，也不太好說什麼，謝謝各自曾經為那部戲努力。」他坦言跟黃宏軒今年一月後就沒再聯絡，「當初是因為同頻率才合作得愉快，也沒有什麼對錯，每個階段都會有不同的問題點，順順的各自做好就好了。」他也有看到王子的聲援，對此事也不願再多做追究，「就是當下看到，沒有社群公開發言，這些聲音不需要一一回應，好好生活就可以了。」

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