Dora陷小三風波傳球團不續約 李怡貞再嗆：致命的一刀給正官

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天女孩「Dora」小葳葳先前捲入富商婚外情風波，近1個月未公開露面，有消息指稱她不獲續約，樂天球團則表示，年底確認明年度合約後再行公告。值得注意的是，最先踢爆醜聞的律師李怡貞發文提及此事，引起熱議。

李怡貞（右）先前踢爆富商不倫啦啦隊成員，讓Dora深陷風波。（翻攝自IG、臉書）

李怡貞今天在臉書發文提到，今日有一則新聞是關於啦啦隊女孩「二十萬解約金是富商男友贊助」、「不被續約」、「班表全空，沒有廠商要合作」等等，儘管並未指名道姓，但種種線索與今天Dora的新聞高度相關。

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李怡貞表示，「致命的一刀我留給正官（元配）」，並透露對方人很好，「從一開始到最後都很好，什麼流言蜚語都別想傷害」，她呼籲小三，侵門踏戶要先知道元配家的小孩過敏原是動物毛，不要一直把狗帶進去別人家裡，「金孫很珍貴妳傷不起的捏」，並諷刺「富商實力堅強一定可以出寵物旅館的費用，ㄋㄞ（撒嬌）一下就有了威。」

李怡貞臉書貼文。（翻攝自臉書）

事實上，李怡貞過去就曾爆料，富商和元配的小孩對寵物毛髮嚴重過敏，而這名啦啦隊小三卻侵門踏戶並留下各種足跡，導致小孩每每回家都會大過敏。

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