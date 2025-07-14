跟風「仿妝紅姐」反遭炎上 嘻小瓜怒嗆：別用聖母心態來情勒

嘻小瓜仿妝「南京紅姐」意外掀起爭議。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國南京一名偽娘網紅「紅姐」被爆出誘騙多名男子發生性關係，並偷拍影片上傳至網路牟利，引起外界議論，更意外掀起迷因風潮。對此，藝人嘻小瓜也跟風拍攝仿妝南京紅姐的影片，沒想到卻遭到網友質疑是在貶損LGBT，讓他氣得反嗆「不要用聖母心態來情緒勒索」。

嘻小瓜日前在IG上傳一部搞笑仿妝影片，還原南京紅姐的妝容及打扮，沒想到卻引來部分網友批評是在「貶損LGBT群體博流量」，隨後嘻小瓜也留言回應該網友，「哪一點在貶低？真的不要聖母心態，網路時代任何事情都會被進行2創。」另外，他也在IG限時動態再次強調，「拍影片2創就是帶點娛樂成分，我本身就是LGBTQ的一員，我嘲笑他幹嘛？我文案都是希望大家來愛我，這樣也是貶低？」

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至於有網友糾正「紅姐」應改稱為「紅叔」，因為整個事件中沒有女性涉入，對此嘻小瓜則表示，「對我來說『姐』不一定是生理女才可以稱呼，他外在條件已經是女性樣貌，我覺得稱呼『姐』沒有任何問題，很多時候也有人叫我姐，我完全接受。請問為何你可以用『男／女』生理性別，定義一個人的稱呼呢？」

嘻小瓜認為外界之所以稱呼為「紅姐」，是因為他以一般認知的女生樣貌出現在鏡頭前，並以自身舉例，「因為今天女裝的我也希望是被稱呼『姐』，男裝的我也希望被稱呼『哥』，名稱應該也不是標準答案，而是他／她喜歡被稱呼什麼吧。」

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