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娛樂 電視

葛兆恩預告開唱嗨翻粉！暌違10年「妖精式演出」曝光 與紀成澔藏神秘驚喜

夏和熙（左起）、Matthew幸卓輝、 林輝瑝、紀成澔、葛兆恩出席《對立而已》粉絲見面會。（三立提供）夏和熙（左起）、Matthew幸卓輝、 林輝瑝、紀成澔、葛兆恩出席《對立而已》粉絲見面會。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕三立BL劇《對立而已》雖已於上月完結，但劇中演員人氣依舊火熱。為了感謝粉絲的支持，日前在台北舉辦粉絲見面會，主要演員葛兆恩、紀成澔、林輝瑝、Matthew幸卓輝與夏和熙全員到齊，近距離與粉絲互動，現場氣氛溫馨又歡樂。葛兆恩更驚喜宣布，將在月底帶來暌違10年的精彩演出，讓粉絲直呼期待。

夏和熙（左起）、Matthew幸卓輝、林輝瑝在見面會上有精彩互動。（三立提供）夏和熙（左起）、Matthew幸卓輝、林輝瑝在見面會上有精彩互動。（三立提供）

紀成澔、葛兆恩（右）在《對立而已》組CP。（三立提供）紀成澔、葛兆恩（右）在《對立而已》組CP。（三立提供）

活動中，「黑白CP」葛兆恩與紀成澔特別互選對方的歌曲合唱，甜蜜互動讓全場粉紅泡泡不斷。演唱紀成澔所屬男團VERA的《BABY向我走過來》時，紀成澔還親自教全場粉絲副歌舞步，帶動大家一起歡樂舞動。劇中飾演沉穩哥哥的林輝瑝首次挑戰跳舞，笑說：「太難了，我只能在後面划水啦！」

Matthew幸卓輝（左起）、林輝瑝、紀成澔、葛兆恩在活動上有親密互動環節。（三立提供）Matthew幸卓輝（左起）、林輝瑝、紀成澔、葛兆恩在活動上有親密互動環節。（三立提供）

除了演出，葛兆恩分享近年參與幕後製作的心路歷程，並宣布將於7月26日主辦「POP ERA演唱會」，特別邀請紀成澔所屬的VERA參與演出。兩人還在見面會上透露，屆時將有一段「只有他們自己知道」的雙人神秘表演，葛兆恩笑說：「上次這樣做是10年前了，這次會是從頭妖精到尾的演出。」吊足粉絲胃口。

Matthew幸卓輝為活動獻出歌唱處女秀，溫柔嗓音一開口就驚豔全場。（三立提供）Matthew幸卓輝為活動獻出歌唱處女秀，溫柔嗓音一開口就驚豔全場。（三立提供）

特別從香港飛來的Matthew幸卓輝，則為活動獻出歌唱處女秀，溫柔嗓音一開口就驚豔全場，粉絲狂讚：「根本是歌手等級！」跨足主持與演員領域的夏和熙，憑藉劇中灑脫義氣的「都岢顗」圈粉無數，活動中更大方小露腰身，一出場立刻掀起粉絲尖叫：「太辣了吧！」雖然在遊戲橋段中與他人互動較少，但最後與劇中「感情未果」的Matthew一起玩遊戲，讓遺憾的劇情在現實中小小圓夢。

葛兆恩（左起）、紀成澔、林輝瑝、Matthew幸卓輝、夏和熙出席《對立而已》粉絲見面會。（三立提供）葛兆恩（左起）、紀成澔、林輝瑝、Matthew幸卓輝、夏和熙出席《對立而已》粉絲見面會。（三立提供）

葛兆恩（右）在活動上與紀成澔合唱。（三立提供）葛兆恩（右）在活動上與紀成澔合唱。（三立提供）

見面會還特別安排「CP互動遊戲」，五位演員勝負欲爆棚、笑料百出，互動之間愛意滿滿，讓粉絲們現場嗑糖嗑到飽。活動尾聲，《對立而已》片尾曲演唱者朱宇青也驚喜現身，獻唱療癒歌曲與大家同樂，為活動畫下溫馨句點。

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